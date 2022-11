Oscarová herečka (62) na premiére šokovala: Všetkým ukázala svoje prsia!

Galéria fotiek (6) Allison Janney

Zdroj: Profimedia

LOS ANGELES - Mnohým ľuďom vyrazila dych! Oscarová herečka Allison Janney (62) sa na premiére nového filmu The People We Hate at the Wedding, objavila v čiernych šatách, pod ktorými jej bolo vidno prsia. Na to okamžite zareagovali aj fanúšikovia, ktorí to okomentovali prostredníctvom sociálnych sietí.