Nechutný boj o majetok mŕtvej herečky (†53): Jej exmanžel a syn skončili na súde!

LOS ANGELES - Vyzerá to na poriadne vyhrotený boj! Rodina zosnulej Anne Heche (†53) sa v posledných dňoch začala naťahovať o to, kto získa právo na dedičstvo po herečke. Tá zomrela na následky tragickej havárie, ktorá sa stala začiatkom augusta. Celou situáciou sa teraz bude musieť zaoberať súd.

Anne Heche sa okrem svojho hereckého talentu preslávila aj poriadne búrlivým milostným životom a viacerými problémami v súkromí. Keď 5. augusta vyšlo najavo, že mala ťažkú nehodu, pri ktorej jej auto explodovalo, denne zapĺňala stránky buvlárnych médií. Z auta smrti sa ju údajne snažilo vyslobodiť až 59 hasičov a celá záchrana trvala zhruba 65 minút, kým požiar uhasili a vytiahli ju z vozidla. Blondínka bola v kóme a pár dní po nehode zomrela.

Najnovšie sa jej meno opäť dostalo do pozorností viacerých svetových médii. Medzi jej pozostalými sa totiž rozpútal poriadne ostrý boj o to, kto by mal získať jej majetok. Ne jednej strane sa ocitol herečkin starší syn Homer (20), na druhej jej bývalý partner James Tupper a ich spoločný syn Atlas (13).

Galéria fotiek (9) Anne Heche so svojimi synmi

Zdroj: Instagram

Magazínu Page Six sa podarilo dostať k dokumentom zo súdneho procesu. James podľa nich tvrdí, že jemu a ďalším dvom ľuďom Anne poslala kópiu svojho závetu. V nej mala napísať, že chce, aby sa práve on stal vykonávateľom jej poslednej vôle a mal splniť všetky jej želania. „Moje želanie je, aby kontrolu nad mojím majetkom prevzal pán James Tupper a využil ho na výchovu mojich detí a potom im ho prenechal," napísala podľa Jamesa v závete.

Majetok by mal zdediť jej starší syn Homer, z čoho jej bývalý partner nie je nadšený. „Nie je schopný spravovať jej majetok. Má len 20 rokov. Navyše je nezamestnaný, vyhodili ho zo školy a s matkou nemali blízky vzťah, povedal súdu.

Ďalej povedal, že Homer vymenil na dome, v ktorom býval s jeho mladším bratom Atlasom, všetky zámky. Jeho súrodenec tak nemá do domu prístup a nemôže si odtiaľ zobrať ani vlastné veci.