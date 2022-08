POSLEDNÉ INTERVIEW s Anne Heche (†53): Slová, z ktorých mrazí!

Spomínané interview vzniklo v rámci pocastov Behind the Velvet Rope with David Yontef začiatkom tohto roka. Z úryvkov, ktoré mal portál Page Six k dispozícii, to chvíľkami pôsobí dojmom, akoby Anne počas rozhovoru bilancovala a hodnotila svoje omyly. Zároveň bez váhania odpovedala na otázku, kto by ju mal stvárniť vo filme o jej živote.

Anne okrem iného priznala, že vlastnou chybou prišla o rolu v úspešnej romantickej komédii Jerry Maguire z roku 1996, kde mohla hviezdiť po boku Toma Cruisa. Poočas konkurzu totiž urazila režiséra filmu Camerona Crowea tým, že nesúhlasila so scenárom, a preto rolu nedostala. „Nechápem, kto to je, pretože on ju v skutočnosti nemiluje. Takže tomuto filmu nerozumiem,“ spomenula si, ako mu to povedala. A môj agent mi potom zavolal a povedal: „Zbláznila si sa? Práve si povedala, že tento film nedáva žiadny zmysel?“ A herečka si za svojimi slovami stála, pretože podľa jej slov nie je možné spraviť milostný príbeh, kde chlap v skutočnosti nie je zamilovaný do ženy.

Heche si v súvislosti s tým sypala popol na hlavu. „To je len jedna z chýb, ktoré som v mojom živote urobila. Sú to tie veci, ktoré som ochotná priznať v mojom 12 bodovom programe priznania hlúpych vecí, ktoré som urobila,“ dodala k tomu.

Zaujímavo vyznieva aj otázka moderátora, ktorý sa zaujímal, aká herečka by ju mohla stvárniť vo filme o jej živote. V nádväznosti na to, aký osud Anne postihol... „Už som o tom uvažovala. Miley Cyrus alebo Kristen Bell,“ povedala bez váhania. Na otázku, čo ju na Miley zaujalo, Heche poukázala na spevácku detskú hviezdu s jej dvojitou úlohou Hannah Montany. „Schopnosť prejsť od Disney k Wrecking Ball. Bol odvážna,“ pochválila 29-ročnú speváčku. „Preto Miley. A myslím si, že je to skvelá herečka,“ dodala.

Pokiaľ ide o Bell, ktorú Heche „tak veľmi milovala“, obe hrali v roku 2004 v televíznom filme „Gracie’s Choice“. „Kristen Bell mi dala moju druhú nomináciu na Emmy," povedala herečka, ktorá hrala Kristen matku vo filme Lifetime. „Veľmi sa v nej vidím a chcem, aby ma hrala práve ona," dodala.

Heche začala svoju dlhú hereckú kariéru ako tínedžerka v telenovele „Another World“ s dvojitou úlohou dvojičiek Vicky Hudson a Marley Love. Toto stvárnenie jej v roku 1991 vynieslo cenu Daytime Emmy za vynikajúcu mladšiu herečku v dramatickom seriáli.