DRSNÝ ODKAZ poníženej celebrity: Používaj kondóm, daj si spraviť vazektómiu alebo ne*ukaj s kadekým!

Vzťah Khloé Kardashian a basketbalistu Tristana Thompsona bol poriadne divoký už od úplného začiatku. Keď sa dali v roku 2006 dokopy, on čakal dieťa s inou. Práve kvôli televíznej celebrite vraj svoju vtedajšiu partnerku opustil len pár týždňov pred pôrodom.

Kardashianka sa však veľmi rýchlo presvedčila, že história sa často opakuje a jej nádeje, že bude pre svojho vyvoleného odteraz tou jedinou, sa ukázali ako falošné. Tristan Khloé opakovane podviedol a aby toho nebolo málo, o všetkom informovali bulvárne médiá aj s fotografiami či videami.

Zdroj: Profimedia

O jednej z nevier sa úbohá podnikateľka dozvedela len tri dni pred pôrodom, napriek tomu postupne otcovi svojej dcéry True dala ešte šancu a snívala o ďalšom dieťati. K tomu však už zrejme nedôjde. V poslednej časti reality show The Kardashians sa priamo pred kamerami dozvedela o ďalšej bokovke svojho muža.

V epizóde s názvom Enough is Enough, teda Čo je veľa, to je veľa, jej sestra Kim ukázala článok, ktorý odhalil Thompsonov pomer s osobnou trénerkou Maralee Nichols. Vysvitlo, že hoci sa jednalo len o jedinú vášnivú noc, v decembri z nej prišiel na svet malý Theo.

Thompson pôvodne otcovstvo zapieral. Po zverejnení krvných výsledkov však musel s pravdou von. 37-ročná Khloé sa po zistení o ďalšom dieťati svojho partnera zrútila. „Mám úzkosti, dokonca som omdlela,“ povedala sestre Kim. Neskôr vzlykala, že s Tristanom nadobro skončila a začala mu baliť veci. „Je to zlý vtip, je to hrubé, trápne, odporné... Nekúpila som si lístky do tohto sk**veného cirkusu, ale odrazu sa musím rovno pred sebou pozerať na vystúpenie týchto klaunov.“

Najväčšiu oporu našla Khloé práve u sestry Kim, ktorá tiež nedávno prešla náročným rozvodom. „Keby som bola na jeho mieste a snažila by som sa polepšiť, určite by som si udržala vtáka v nohaviciach,“ vyjadrila sa Kim o Thompsonovi. „Človek by povedal, že buď použije kondóm, dá si spraviť vazektómiu, alebo ne*uká s hocikým, koho stretne. Nie je to žiadna veda,“ uzavrela nešťastná Khloé.