MASAKER v Berlíne: Hollywoodsky herec bol práve TAM… Tú HRÔZU zachytil na VIDEO!

Len niekoľko metrov od miesta, kde v roku 2016 islamistický extrémista zabil 12 ľudí, keď do nich narazil ukradnutou dodávkou, sa masaker s podobným scenárom zopakoval opäť. Hrôza sa udiala v stredu o 10:30 predpoludním na ulici plnej obchodov a kaviarní v nemeckom Berlíne. Strieborný Renault Clio si to vo vysokej rýchlosti namieril na chodník a vrazil do davu.

Len pár metrov od masakru práve nakupoval známy hollywoodsky herec John Barrowman. A o hrôze, ktorej sa stal svedkom, informoval aj svojich fanúšikov na sociálnej sieti Twitter. „Myslím, že sme boli práve svedkami teroristického útoku tu v Berlíne. Nie sme si istý, ale všade je veľa tiel, videli sme auto, ktoré zišlo z cesty a skončilo vo výklade. Je to strašné,“ informoval herec.

Update from the horrible situation in Berlin…We are ok. Jb pic.twitter.com/BsMXWP7Us0 — John Barrowman MBE (@JohnBarrowman) June 8, 2022

A ďalší vývoj hrozivej situácie zaznamenával na kameru. Krátko po masakre sa herec s manželom skryli za strom, pre prípad, že by sa objavili ďalšie autá. „Je to tu vážne zlé, je tu veľa policajtov, uprostred cesty je mŕtve telo, sú tu všetky pohotovostné zložky, ktoré sa snažia pomôcť obetiam a ľuďom,“ opisoval situáciu herec. „Je tu veľa ľudí, ktorí krívajú a sú zranení,“ pokračoval a ukázal reštauráciu, pri ktorej auto zišlo z cesty. „Včera večer sme tam večerali.“

Na video zachytil aj helikoptéry, ktoré prišli pre zrenaných ľudí. Hneď potom polícia miesto masakra vypratávala. „Presunuli nás úplne dole, preč od incidentu. Môžete vidieť, že za nami je polícia a prichádzajú ďalšie policajné autá,“ informoval svojich fanúšikov John a priebežne ich ubezpečoval, že on, aj jeho manžel Scott Gill sú v poriadku.

„Toto je zlé, toto je vážne. Akože naozaj zlé. Došlo k viacerým úmrtiam, v oblasti sú stovky pohotovostných zložiek, blokujú blok za blokom a kordón sa stále rozširuje a my sme vytláčaní viac von,“ opisoval ďalší postup Barrowman, ktorý medzičasom stihol informovať svojich najbližších, že je v poriadku.

Auto, ktoré má masaker na svedomí, mal podľa polície šoférovať 29-ročný muž nemecko-arménskeho pôvodu. Či išlo o úmysel, zatiaľ nie je známe, no vodič sa vraj z miesta nešťastia snažil ujsť. Až do príchodu polície ho však držali dvaja okoloidúci. No o tom, že by išlo o nešťastnú nehodu, pochybuje aj spomínaný herec. „Nie sme žiadni odborníci, ale vyzerá to ako úmysel,“ uviedol.