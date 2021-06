Životný OMYL krásnej herečky: Plastiky jej totálne zničili tvár!

LONDÝN - Trpko to oľutovala! Švédska kráska Britt Ekland (78) sa do povedomia verejnosti dostala najmä účinkovaním v bondovke Muž so zlatou zbraňou. Podobne, ako mnohé iné hviezdy šoubiznisu, i ona v túžbe po dokonalom vzhľade podstúpila rôzne skrášľujúce procedúry a vylepšenia. Dnes otvorene priznáva, že nie všetky zákroky sa vydarili.

Dokonalý vzhľad je v Hollywoode už od nepamäti žiadúci. Slávne ženy v túžbe po dokonalosti neváhajú do svojho vzhľadu investovať nemalé peniaze a podstupujú rôzne procedúry a plastické operácie. Odolať im nedokázala ani Britt Ekland. Nie všetky zákroky sa však vydarili...

Britt Ekland ako krásna Bond girl. Zdroj: United Artists

Britt Ekland kedysi. Zdroj: profimedia.sk

Priznala to aj samotná herečka, ktorá v relácii Loose Women prezradila, že niektoré procedúry boli veľkou chybou. „Zničilo to môj vzhľad a tvár. Bola to najväčšia chyba môjho života,” uviedla Britt. „Nedá mi to viac úloh a neurobí ma to krajšou. Som aká som a ľudia to musia akceptovala,” dodala.

Azda najhorším rozhodnutím bolo, keď si ako päťdesiatnička na klinike v Paríži dala zväčšiť pery. Lekár jej do nej napichal nebezpečný prípravok, ktorý sa dnes už nepoužíva. Následky boli hrozné a jej pery pôsobili veľmi neprirodzene.