Dráma v kráľovskej rodine: Porodila na dlážke v kúpeľni!

Zara Tindall, dcera princeznej Anne, rozhodne patrí medzi členov rodiny, ktorí kráľovnej Alžbete II. robia radosť. Po babičke zdedila lásku ku koňom i jazdectvu a dokonca sa mu profesionálne venuje. Na letnej olypmiáde z roku 2012 získala striebornú medailu.

Ukážkové je však aj blondínkino súkromie. S hráčom rugby - manželom Mikeom majú dve dcérky, ku ktorým v nedeľu pribudol syn.. „Náš malý chlapček prišiel na svet u nás doma. Bolo to veľmi rýchle a cestu do nemocnice sme nestihli. Zara porodila na dlážke v kúpeĺni,” uviedol v rámci svojho podcastu The Goog, The Bad and The Rugby šťastný otecko.

V spomínanej chvíli určite prežíval poriadne napäté chvíle a bál sa nielen o bábätko, ale aj o svoju manželku. Tú označil za bojovníčku. Synčekovi, ktorý vážil 3,7 kg, dali meno Lucas Philip. Pre Alžbetu II. a vojvodu z Edinburgu - princa Philipa ide o desiate pravnúča.