Známa modelka na pláži vyzliekla plavky: Aha, jej prsia svietia!

Montana Cox sa v októbri 2011 stala víťazkou súťaže Australia´s Next Top Model. Vďaka tomuto triumfu sa jej otvorili brány do sveta modelingu a uspela nielen v rodnej Austrálii, ale aj vo svete. Za sebou má pózovania pre prestížne magazíny, módne prehliadky a objavila sa aj vo viacerých reklamných kampaniach.

Práci sa venovala i počas uplynulého roka, keď sa zdržiavala v Londýne a New Yorku. Ako v nedávnom rozhovore pre Herald Sun prezradila, koronavírusom sa tam nazakazila dvakrát. Najskôr začiatkom roka. „Prvýkrát som ani nevedela, že to mám. Myslela som si, že to je len chrípka. Druhýkrát, v októbri, som bola pripútaná v posteli niekoľko týždňov,” povedala na margo toho kráska, ktorá sa koncom roka vrátila do rodnej Austrálie. „Nie je nič lepšie, ako byť doma,” dodala.

Montana Cox sa vrátila do rodnej Austrálie a ozaj si to užíva. Zdroj: profimedia.sk

A zábery bulvárnych fotografov sú dôkazom, že si chvíle v rodnej krajine ozaj užíva. Paparazzom sa ju podarilo zvečniť na pláži, kde sa premávala v celých plavkách. Počas vyhrievania sa na slniečku si ich vyzliekla tak, aby chytali bronz i jej prsia, ktoré sú v porovnaní so zvyškom tela bledšie.

Montana Cox si vyzliekla plavky. Jej neopálené prsia priam svietili. Zdroj: profimedia.sk