Známa herečka si vo vzťahu prešla peklom: FOTO dorezaného tela, sekera a... Spravil si z nej väzňa!

Na topkách sme vás už informovali, že Marilyn Manson čelí poriadnemu škandálu. On síce závažné tvrdenia žien, ktoré ho obvinili z fyzického a psychického týrania, či sexuálneho násilia, odmieta... Avšak doposiaľ sa prihlásilo o slovo už 11 jeho obetí.

Ďalší ŠKANDÁL v šoubiznise: Herečka po rokoch odhalila poriadnu špinu... A nie je jediná!

Marilyn Manson už pyká za týranie a násilie: Takto reagoval na škandalózne obvinenia!

O vzťahu s Marilynom Mansonom prehovorila najnovšie herečka Esme Bianco. Tá si v období puberty lepila po stenách jeho plagáty a dookola počúvala jeho piesne. Keď sa ako burlesque tanečnica zoznámila s jeho manželkou, tiež tanečnicou, Ditou Von Teese, bolo len otázkou času, kedy sa stretne aj so svojím idolom.

Marilyn Manson čelí vážnym obvineniam. Zdroj: SITA

Dvojica sa zoznámila v roku 2005 a boli v občasnom kontakte. Esme bola vydatá žena, avšak keď ju v roku 2009 oslovil, aby účinkovala v jeho klipe, neváhala. „Budem potrebovať obeť/milenku. Budeš musieť predstierať, že ma máš rada. Prepáč,” napísal jej Manson v jednom z mailov.

Vtedy 26-ročná Bianco neváhala. U Mansona strávila tri dni, počas ktorých mala na sebe len spodnú bielizeň a namiesto jedla konzumovali kokaín. Spevák nahrával "klip" na mobilný telefón a ako uviedla, zviazal ju káblami a bičoval ju. „Bola som vydesená, ale presviedčala som samú seba, že je to len Mansonova teatrálnosť a že vlastne robíme umenie,” povedala na margo toho herečka.

Takto vyzeralo herečkino telo po nakrúcaní klipu pre Mansona. Spomínané video nikdy nebolo zverejnené. Zdroj: Instagram

Po nakrúcaní klipu sa Esme vrátila do Londýna k manželovi. Manson ju však stále kontaktoval a presviedčal ju, že sú spriaznené duše. Raz za čas sa stretli. Herečkino telo bolo vždy plné modrín a spevák ju bežne počas intímneho styku dohrýzol.

V roku 2011 jej navrhol, aby sa presťahovala k nemu do Los Angeles. A Esme súhlasila. Avšak netrvalo dlho a svoje rozhodnutie trpko oľutovala.

Ako v rozhovore pre The Cut uviedla, počas tých dvoch mesiacov, keď žila s Mansonom si prešla kadečím. Slávny umelec ju neustále kontroloval. Určoval jej, čo má mať oblečené, kedy môže spať, s kým môže hovoriť a kedy môže kam ísť. „Bola som jeho väzňom!” spomína s bolesťou Esme. Manson ju zvykol ponižovať, keď ju pred svojimi priateľmi nútil, aby predvádzala sexuálne scény zo seriálu Hra o tróny a pri tom jej nadával, že je pobehlica.

Herečka priznáva, že útechu hľadala v alkohole. Poriadne šokujúca je jej spomienka na to, ako ju Manson riadne porezal nožom. „Pamätám si, ako som tam len tak ležala a vôbec nebojovala. Bol to ten moment, keď som stratila všetku nádej,” uviedla. Zlomovou situáciou bolo to, keď ju v máji 2011 naháňal známy spevák po dome so sekerou v ruke. Poza jeho chrbát si našla podnájom a odišla od neho s odôvodnením, že potrebujú pauzu. Mailom mu potom oznámila, že sa k nemu už nikdy nevráti. „V žiadnom prípade nie je nepochopeným umelcom. Zaslúži si byť za mrežami po zvyšok svojho života,” uzavrela svoju spoveď Bianco.