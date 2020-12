Kráľ Drozdia brada bol ženským idolom: 22 rokov tajil slovenskú dcéru!

K sviatočným dňom v závere roka patria jednoznačne rozprávky a jednou z nich je aj Kráľ Drozdia Brada. Toho si zahral Lukáš Vaculík, ktorý v 80. rokoch nedal spávať nejednému dievčaťu.

Zdroj: Tv Prima

Hoci to vyzeralo tak, že herec sa do vzťahu ani zakladania rodiny nijako nehrnul, až po dlhých rokoch vyšlo najavo, že na Slovensku má dcéru. Vojenčinu si totiž odkrúcal v Trnave, kde mu padla do oka istá Alexandra. A ich láska nezostala bez následkov. Ako pred pár rokmi informoval týždenník Plus 7 dní, z letnej romance sa narodila dcéra.

O tej sa verejnosť dozvedela, až keď mala 22 rokov. Keďže na to novinári prišli, jej mama pravdu priznala, no žiadne podrobnosti neuvádzala. "Áno, Alexandra je Lukášova dcéra. Keď som to však dokázala 22 rokov, zostanem ako partizán i teraz. Je to pre mňa háklivá vec. Svoje som si vytrpela a nemienim sa k tomu vracať. S Lukášom sme sa kedysi dohodli, že to nebudeme medializovať a ja to chcem dodržať," povedala.

Samotný Vaculík sa k téme nevyjadril. S o 15 rokov mladšou Petrou Křížovou má ešte syna Lukáša.