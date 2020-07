TRAPAS moderátorky spravodajstva: V priamom prenose prišla o zub!

Živé vysielanie so sebou prináša množstvo zaujímavých situácii. Svoje by o tom vedela hovoriť aj ukrajinská moderátorka Marichka Padalko. Tá viac ako 20 rokov uvádza spravodajstvo na televíznej stanici TSN. V minulosti sa napríklad pri vysielaní leteckých záberov dozvedela, že jej manžel bol počas protestov zatknutý. To však ešte nie je nič v provnaní s trapasom, ktorý sa jej prihodil teraz.

Brunetke totiž pred kamerami vypadol predný zub. Presnejšie povedané zubná náhrada. Trapas, ktorý zvládla ako veľká profesionálka, jej zaručil popularitu nielen doma, ale aj za hranicami. „Táto nová "sláva" prišla z ničoho nič, ale veľmi ďakujem za podporu. Áno, naozaj som dnes stratila časť predného zubu počas priamého prenosu. Je to asi moja najzaujímavejšia skúsenosť na pozícii moderátorky. Živé vysielanie je úžasné, pretože je vždy nepredvídateľné,” napísala na instagrame Marichka, ktorá aj sama pridala video zachytávajúce danú situáciu.

Väčšina ľudí neskrýva nadšenie z toho, že je moderátorka veľkou profesionálkou. „Pôsobila si, akoby si strácala zuby každý deň,” reagovala jedna z jej kolegýň.

Padalko prišla o zub zhruba pred 10 rokmi, keď jej ho vybila jej dcérka. „Spala som a ona sa pri mne hrala s budíkom. Keď som zívla, nechtiac ma buchla do zubov,” prezradila moderátorka, ktorá nosila dočasné náhrady. Nedávno sa rozhodla pre trvalú náhradu, ale zatiaľ mala používať protézu, ktorá ju nepekne zradila. Ako sa ale hovorí, všetko zlé ja na niečo dobré. Niet pochýb, že po medializácii stúpol počet followerov na instagrame sympatickej moderátorky.

VIDEO: Marichka Padalko počas priamého prenosu prišla o zub.