Kráľovská smoliarka Beatrice: Najprv svadba bez hostí a teraz... Odklad o rok!

LONDÝN - Tomu sa povie smola! Princeznej Beatrice (31) sa už do cesty ku oltáru postavilo toľko prekážok, že by ich nerozdýchala nejedna nevesta. Prominentný pár najnovšie zvažuje, že celú svadbu odložia o rok.

Vo vysielaní jedného z britských podcastov to uviedol expert na kráľovskú rodinu Omid Scorbie. „Po tom, čo som sa dozvedel od mojich zdrojov, to vyzerá, že dvojica teraz zvažuje posunúť celú svadbu až na rok 2021.”

Hoci Beatrice a jej snúbenec Edoardo Mapelli Mozzi (36) uvažovali aj nad možnosťou malého obradu v kruhu najbližších, zdá sa, že sa tak nakoniec nestane. Môže za to rýchlo sa šíriaci vírus COVID-19, ktorý momentálne komplikuje situáciu vo svete a pre zavedenie prísnych opatrení sa rozhodla aj Veľká Británia.

Neľahké rozhodnutie

Princeznú mala v bielych šatách Británia uvidieť už 29. mája, s najväčšou pravdepodobnosťou sa tak ale nestane. A hoci je to po dlhom čakaní a niekoľkých odkladoch pre Beatrice určite neľahká voľba, podľa Scorbieho je správna. „Pre niekoho to síce znie ako maličkosť, ale toto sú životné míľniky, ktorých plánovanie vám zaberie mnoho času. Vždy ide o zložité rozhodnutie, ak máte zrušiť niečo takéto, ale je to očividne správne.”

Prnceznu Beatrice v bielom tento rok pravdepodobne neuvidíme. Zdroj: profimedia.sk

V rámci bezpečnosti a ochrany zdravia Kráľovná Alžbeta II. už minulý týždeň oznámila, že plánovaná svadobná recepcia v záhradách Buckinghamského paláca je zrušená. Ani s príchodom ženíchovej rodiny to nevyzeralo dobre, keďže jej členovia žijú prevažne v Taliansku, ktoré je najviac zasiahnutou európskou krajinou. Cestovanie je preto momentálne poriadne zložitá záležitosť.

V prípade svadby princeznej Beatrice ide už o tretie zdržanie. Zdroj: twitter.com/Catherine_thegreat_duchess

V podobnej situácii sa okrem Beatrice ocitol aj brat Kate Middleton James, ktorý si mal toto leto povedať áno so svojou snúbenicou Alizee Thevenet.