Známemu hercovi robí radosť malý Adam: O svojho trinásťmesačného syna sa dôsledne stará

„Keď si človek nastaví tie pravidlá, tak je to dobré, no aj tak by mi prirodzene ani nenapadlo, že by som to dieťa nechcel prebaliť alebo s ním nešiel popoludní von, nech si partnerka môže oddýchnuť, ísť na jogu alebo si urobí, čo potrebuje. Ja nechcem doma trosku, nechcem, aby sa Veronika zo všetkých tých povinností okolo dieťaťa zbláznila,“ vyjadril sa herec.

„Snažím sa, pretože vidím, aké to je... Adamko je síce zatiaľ fakt malý, no už pomaly začína chodiť, takže je to čoraz náročnejšie,“ priblížil sympatický rodák zo Strážnice. Ako tvrdí, vďaka práci herca si môže dovoliť tráviť doma oveľa viac času, ako keby ho živilo niečo iné. „Divadlo je k malému dieťaťu ideálne povolanie. Niekedy nemusíte ani tri dni po sebe nikam ísť, aj keď inokedy ste zas tri dni vkuse preč, no stále je to lepšie, ako keby som robil každý deň od rána do noci v nejakom korporáte. V tom prípade by som asi po príchode z práce už naozaj nechcel počuť kričiace dieťa a Veronika by mi zo všetkých tých povinností pravdepodobne zošalela... Našťastie mám angažmán a čo sa ďalších projektov týka, nemám pocit, že by som práve dostával nejaké priehrštie ponúk... Teraz sa, napríklad, nič veľké nedeje, priebežne mám k divadlu iba rozhlas a občas ideme na nejakú zájazdovku. Je to naozaj ideálne, človek sa nemusí nikam naháňať a naozaj môže tú partnerku vo všetkom striedať... Myslím, že nič netreba hrotiť, osobne nemám hypotéku ani žiadne dlhy, takže nemusím myslieť na to, ako prežijem, stačia mi peniaze na nájom a na plienky a v pohode sa aj s rodinou uživíme,“ usúdil Příkazký.

Známy interpret, ktorý sa len pred pár dňami objavil na plátnach slovenských kín v bláznivej komédii Prípad mŕtveho nebožtíka Miloslava Šmídmajera, sa pritom podľa vlastných slov najviac zo všetkého teší na to, keď bude Adam už väčší. „Na to čakám! Teraz musíme vypiplať to bábätko, aby nám neumrelo, a keď začne chodiť, hovoriť a bude samostatnejší, tak príde na rad aj rola toho otca. V prvých mesiacoch potrebuje viac mamu, no nastane čas, keď prídem na rad i ja... Tak by to podľa mňa malo byť... Síce neviem, či som na to otcovstvo pripravený, no keď sa ma na to opýtate, vždy vám poviem, že hej,“ zasmial sa 34-ročný herec.