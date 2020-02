Pamätáte si na Ruslanu? Kedysi Ukrajinka vyhrala Eurovíziu... Aha, ako vyzerá po 16 rokoch!

Ukrajinke Ruslane Stepanivne Lyžyčko sa pred 16 rokmi podarilo ako jednej z mála zaujať poslucháčov aj na západ od hraníc svojej krajiny. Veľký boom sa okolo tmavovlasej divošky rozpútal po tom, čo vyhrala spevácku šou Eurovízia.

Podarilo sa jej to s hitom Wild Dances, ktorý potom dlho bodoval v hitparádach takmer v celej Európe. No tak, ako speváčka rýchlo zažiarila, tak potom jej hviezda aj zhasla. Teda minimálne mimo Ukrajiny. Zaujať sa jej podarilo ešte jednou skladbou Dance with the wolves a odvtedy o nej počuť nebolo.

Na Ukrajine však, zdá sa, stále patrí k veľkým hviezdam. Svedčí o tom aj jej Instagram. Dnes 46-ročná speváčka stále vydáva piesne a navyše sa pred pár rokmi vrhla aj do politiky. A čo sa výzoru týka, príliš sa nezmenila. Stále sa drží svojho starého imidžu - verná je dlhým tmavým vlasom a hoci v tvári jej už roky vidno, stále vyzerá skvelo.