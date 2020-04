Sexi Fernando z Rosalindy po 20 rokoch: FOTO Vyzerá ako šedivý Ken a... o 30 rokov mladšia frajerka!

VENEZUELA - Pre fanúšikov latinsko-amerických telenoviel patril seriál Rosalinda k tým najväčším klenotom. Ich srdcia si nezískala len krásna speváčka Thalia (48), ktorá stvárňovala chudobnú kvetinárku, pastvou pre oči bol najmä jej osudový muž Fernando José. Jeho predstaviteľ má dnes už po päťdesiatke, ani to mu však nebráni randiť s takmer o 30 rokov mladšou žabkou!

Nejedno dievča sledujúce svoju obľúbenú telenovelu túžilo po tom, aby sa so svojím hrdinom stretlo aj v skutočnom živote. Mladučkej Márii Gabriele sa však podarilo niečo viac. Sexi Fernanda z Rosalindy si aj napriek takmer 30-ročnému rozdielu obmotala okolo prstu a dnes sa môže pýšiť tým, že je jej partnerom.

Dvojica nešetrí mnohými zamilovanými fotkami, city k svojej polovičke na sociálnych sieťach Fernando Carrillo prejavuje takmer denne. Pri pohľade na pár to však miestami skôr vyzerá tak, akoby sa herec fotil so svojou dcérou. Teda nebyť nežností, z ktorých srší, že sú do seba zamilovaní až po uši.

Fernando Carrillo so svojou mladou partnerkou Mariou Zdroj: Instagram F.C.

Takto dnes vyzerá Fernando Carrillo Zdroj: Instagram F.C.

Pri pohľade na herca je evidentné, že sa pokúsil zastaviť čas, veľmi mu to však nevyšlo. Hoci sa môže pýšiť parádne vymakaným telom, vlasy mu zošediveli a jeho tvár vyzerá trochu čudesne, i keď hlboké tmavé oči by skalné fanúšičky spoznali aj dnes

Fernando však vyzerá, že podstúpil niekoľko skrášľovacích zákrokov. Vrásky na tvári chýbajú a pleť má mimoriadne vypnutú. Možno aj z toho dôvodu nevyzerá na to, že má 54 rokov. Pri niektorých jeho menej vydarených fotografiách by ste si povedali, že tento vyumelkovaný Ken je skôr dobre prerobený 70-nik, ktorý je už tak trochu vyžitý....