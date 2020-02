Ťažké priznanie hviezdy z Harryho Pottera: Rakovina!

Herečka Julie Walters pre BBC prezradila, že jej diagnostikovali rakovinu hrubého čreva v treťom štádiu. Stalo sa tak pred 18 mesiacmi. Práve preto neabsolvovala ani premiéru filmu Mamma Mia! Here We Go Again. V tom čase ale nechcela o chorobe hovoriť verejne.

Zdroj: Universal pictures

Julie riešila ťažkú situáciu so svojimi najbližšími. „Nikdy nezabudnem výraz v jeho tvári. Slzy mu zaplavili tvár,” prezradila reakciu svojho manžela Granta. Ona sama si najprv myslela, že doktori sa splietli a urobili chybu. Diagnóze nemohla uveriť. „Bol to šok, proste veľký šok,” povedala.

Herečka absolvovala operáciu, pri ktorej jej z hrubého čreva odstránili 30-centimetrovú časť a následne podstúpila chemoterapiu. Ako hovorí, momentálne sú snímky úplne čisté. Nateraz teda svoj boj vyhrala a dúfajme, že choroba sa už nevráti.