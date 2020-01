Tragicky zahynul basketbalista Kobe Bryant (†41): Dojímavé odkazy do neba od kolegov a známych!

Vyhasli dva mladé životy. Do športového neba odišiel priskoro basketbalista Kobe Bryant (†41), ktorému sa len minulý rok v júni narodila najmladšia dcérka. Jeho manželka Vanessa prišla o milovaného manžela a dcéru Giannu Marie-Onore. Bryant mal so ženou štyri dcéry, a tak tri z nich prišli nielen o svojho otca, ale aj sestru.

Za dvojnásobným olympijským víťazom smúti celý svet, a to nielen ten športový. Na Bryanta si spomínajú mnohé známe tváre a posielajú mu odkazy do neba plné lásky a smútku, no vyjadrujú aj podporu Vanese a jej trom dcéram, ktoré prišli o milovaných členov rodiny.

Raper Ludacris: Pre človeka, ktorý má tiež dcéry, je toto nepochopiteľné. Prosím, podporme jeho zvyšné dcéry a jeho rodinu všetkým, čím môžeme. Zdroj: Instagram