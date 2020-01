Americký raper si poriadne zavaril: Chvastal sa autom snov, teraz... Rieši ho slovenská POLÍCIA!

LOS ANGELES/TRNAVA - Bizarná situácia! Polícia Slovenskej republiky na facebooku pravidelne informuje o závažných udalostiach, nehodách, či prípadoch. Na stránke sa v týchto dňoch objavili fotky amerického rapera, ktorý si hovorí $NOT. Dôvod je ten, že mladík sa na instagrame pýšil autom s trnavskými značkami, ktoré sú u nás v pátraní.

Raper $NOT v našich končinách nie je veľmi známy. Avšak v uplynulých dňoch sa mu zo strany Slovákov ušlo prehnanej pozornosti. Dôvodom je podľa jeho slov auto snov - staršie BMW, ktorého fotkami sa pochválil na instagrame.

Som späť so svojím autom snov. Chlapi, ďakujem vám, že ste pomohli, aby sa to stalo skutočnosťou. - V takomto duchu bol komentár pod fotkami, ktorými si $NOT zavaril. Zdroj: Facebook

"Auto snov" totiž malo trnavské EČV, ktoré je od marca 2019 v pátraní. Polícia kontaktovala rapera prostredníctvom instagramu. Ten ale odmietol podať dôležité informácie a krátko nato zábery zo svojho profilu vymazal.

Zdroj: Facebook

O pár hodín sa ale opäť prihlásil o slovo. Zverejnil fotku "auta snov" už bez slovenského EČV i úryvok komunikácie s našou políciou. V popise sa danú situáciu usiloval vysvetliť. Bráni sa, že auto nie je ukradnuté a že značky pochádzali z iného automobilu. Nazdáva sa, že ten, od ktorého BMW kupoval, tam tú značku mal len tak. „Možno ju kúpil na eBayi. Mohol by som to ignorovať a nestarať sa, ale robím to preto, lebo momentálne nemám nič iné na práci,” uviedol raper.

Podľa diskusií, ktoré sa na sociálnych sieťach vedú, pochádzajú spomínané značky z iného vozidla, pravdepodobne Mazdy CX-7. Či sa za Veľkú mláku dostal aj automobil alebo ozaj len EČV a či aj spomínané "auto snov" je zo Slovenska, nevedno. Isté ale je, že ide o pomerne bizarný prípad. Čo poviete?