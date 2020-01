Hviezdu reality šou našli mŕtvu: Mala iba 23!

Sexi brunetku našli v Západnej Virginii bez známok života vo štvrtok ráno. „Okolo siedmej hodiny ráno sme prijali telefonát o žene so zástavu srdca. Po príchode na miesto bola prehlásená za mŕtvu a jej telo bolo prevezené do fairmontského zdravotného centra. Vyšetrovanie ešte prebieha, takže zatiaľ nie je možné určiť, či išlo o cudzie zavinenie,” uviedla pre portál E!News manningtonská polícia.

Vyšetrovanie smrti hviezdičky z reality šou Alexis Eddy stále prebieha. Zdroj: Twitter A.E.

Alexis sa do povedomia verejnosti dostala vďaka svojmu účinkovaniu v šiestej sérii reality šou Are You the One (Si to ty?, pozn. red.), ktorú vysiela hudobná stanica MTV a kde sa súťažiaci usilujú o výhru až 1 milióna amerických dolárov. „MTV je smutná z tragickej straty Alexis Eddy. Naše srdcia sú v tomto zložitom období s jej rodinou a priateľmi,” uviedla hudobná stanica vo svojom vyhlásení.

Alexis Eddy účinkovala v reality šou hudobnej stanice MTV. Zdroj: Twitter A.E.

Príčinu smrti usmievavej krásky potvrdí až prebiehajúca pitva.