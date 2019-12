Tajný talent hollywoodskeho herca: Bonzol ho slávny spevák!

"Nikdy sa v skupine nehádame. Nikdy nikto z nás neodišiel nahnevaný z pódia. Nehádame sa ani na skúškach. Johnny chodí na skúšky vždy skôr ako ja. Ľudí vždy prekvapí, keď ho počujú hrať, pretože si predtým neuvedomili, aký je dobrý gitarista. Myslím, že by mal radšej hrať na gitare, ako nakrúcať filmy. Povedal som však, aby neprišiel o svoju prácu, pretože my mu nemôžeme za jeden koncert zaplatiť 25 miliónov dolárov. Myslím, že miluje hru na gitare a miluje byť na pódiu," vyjadril sa 71-ročný interpret v šou Three Sides Of The Coin.

Členom Hollywood Vampires je aj gitarista Joe Perry zo skupiny Aerosmith. Skupina sa dala dokopy v roku 2015 a ešte v tom istom roku vydala aj eponymný debutový album. Začiatkom roka 2016 vyšla aj digitálna verzia nahrávky s tromi novými skladbami. Tento rok v júni ponúkli druhú štúdiovku Rise.