Vyzlečená promi tehuľka na webe: Vycapil ju tam jej muž!

Jenna Dewan a Channing Tatum tvorili svojho času jeden z najkrajších párov šoubiznisu. Avšak láska z ich vzťahu vyprchala a cesty rodičov malej Everly sa rozišli. Sexi herec sa zamiloval do speváčky Jessie J, tmavovláska skončila v náručí herca menom Steve Kazee. Tomu už čoskoro porodí spoločného potomka.

Steve je do svojej partnerky bláznivo zamilovaný a pri príležitosti narodenín jej na instagrame zanechal krásny odkaz. „Táto žena. Aký nezmazateľný znak vryla do môjho srdca. Viem, že je to osoba, s ktorou chcem stráviť zvyšok svojho života. Nemôžem byť viac vďačnejší,” znie úryvok z hercovho vyznania.

Steve zverejnil na internete aj záber svojej lásky. Jenna si na ňom hladí tehotenské bruško a oblečený má na sebe len biely crop top a nohavičky. Fanúšikovia nešetria chválami a zhodujú sa, že herečke tehotenstvo ozaj pristane. Čo poviete vy?

