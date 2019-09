Otec vojvodkyne opäť útočí: Meghan, tieto slová ťa nepotešia!

Thomas Markle

Zdroj: ITV

LONDÝN - Je to klamárka! To o svojej dcére Meghan (38) tvrdí Thomas Markle (75). Otec vojvodkyne už v minulosti dával do médií vyjadrenia, z ktorých britská monarchia nebola nadšená. Teraz sa pripomína opäť a je isté, že jeho zlé vzťahy s dcérou sa tak skoro nenapravia.