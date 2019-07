Známy herec pribral brutálnych 40 kíl: Zo sexi fešáka zanedbaný tučko!

LOS ANGELES - To hádam ani nie je on! Chris Hemsworth (35) právom patrí medzi najsexi mužov sveta. Pekná tvár, svalnaté telo a charizma tvoria v jeho prípade dokonalú kombináciu. Avšak pri pohľade na zábery z filmu Avengers 4: Endgame zostanú pri pohľade na tohto fešáka zrejme mnohí v šoku. Vyzerá totiž hrozne!

Pre fanúšikov počinu Avengers síce nie je žiadnou novinkou, že Thor sa divákom naposledy predviedol ako tučný alkoholik. Ale aj pre všetkých ostatných bude určite zaujímavé vidieť, čo dokážu šikovné ruky kostymérov a maskérov.

Na 13. augusta je naplánované vydanie špeciálneho Blu-ray a DVD k filmu Avengers: Endgame. Obsahovať budú bonusy zo zákulisia, kde bola poriadne zaujímavá najmä brutálna premena Chrisa Hemswortha, ktorý stvárnil pribratého Thora.

Chrisových sexi svalov by bola ozaj škoda. Našťastie, fešný herec mal na sebe len kostým tučného tela, ktorý vážil zhruba 40 kíl. V rozhovore pre The Daily Telegraph Hemsworth poznamenal, že sa cítil, akoby bol tehotný. „Ľudia sa pri mne pristavovali a hladkali ma po bruchu. Alebo sa snažili sedieť mi na kolenách, akoby som bol Santa Claus,” poznamenal herec, ktorému to časom začalo liezť na nervy.

Hemsworth priznal, že kostýmu tučného Thora musel prispôsobiť aj svoj cvičebný plán. Predsa len, hýbať sa zrazu so 40 kilovou záťažou vyžaduje určite prípravu.

Chris Hemsworth ako sexi svalovec. Zdroj: Marvel Studios

Chris Hemsworth ako zanedbaný tučko. Zdroj: youtube.com