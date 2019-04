V nemom úžase zostal aj ateista: Zaujímavosti o filme Umučenie Krista, herca zasiahol blesk!

LOS ANGELES - 15 rokov. To je doba, počas ktorej cítil populárny herec a nemenej známy režisér Mel Gibson nutkanie natočiť film o posledných hodinách života najznámejšej biblickej postavy. Keď snímka v roku 2004 dorazila do kín po celom svete, stretla so slovami chvály, úžasu, ale aj znechutenia a pohoršenia. A práve drastickosť a zobrazenie skutočného umučenia Krista bez príkras robí z tohto projektu film, ktorý môžeme právom radiť medzi tie najlepšie biblické príbehy na striebornom plátne. Prečítajte si zaujímavosti o tomto výnimočnom počine.