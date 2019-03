Nestarnúca modelka na červenom koberci žiarila: V 65 rokoch ukázala aj podprdu!

Christie Brinkley

Zdroj: profimedia.sk

NEW YORK - Tá žena vyzerá neuveriteľne! To si pri pohľade na Christie Brinkley poviete určite aj vy. 65-ročná bývalá modelka totiž pôsobí dojmom, akoby zastavila čas. V uplynlých dňoch zavítala do spoločnosti a v žltom nohavicovom kostýme jej to náramne svedčalo.