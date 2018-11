Lesbička Kristen Stewart: Problémy so žiadosťou o ruku!

Americká herečka Kristen Stewart rokuje o úlohe v pripravovanej romantickej komédii Happiest Season. Novinka spoločností Temple Hill Entertainment a TriStar Pictures prinesie príbeh mladej ženy, ktorá plánuje svoju priateľku požiadať o ruku na večierku, ktorý každý rok usporadúva jej rodina. Žiadosť o ruku sa však skomplikuje, keď hlavná hrdinka zistí, že jej partnerka ešte ani neoznámila svojim konzervatívnym rodičom, že je lesba. Réžie snímky sa ujme Clea DuVall, ktorá sa spolu s Mary Holland postarala aj o scenár.

V súkromí Kristen randí s modelkou Stellou Maxwell. O ich vzťahu sa začalo šepkať koncom roka 2016. Na jar tohto roka sa síce klebetilo o ich rozchode, no oficiálne ho ani jedna z nich nepotvrdila.

Stella Maxwell Zdroj: YouTube

Kristen Jaymes Stewart sa preslávila najmä ako Bella Swan v upírskej ságe Twilight (2008 - 2012). Okrem toho sa predstavila aj v snímkach ako Úkryt (2002), Chyťte to dievča (2004), Útek do divočiny (2007), Územie žien (2007), Zábavný park (2009), The Runaways (2010), Na ceste (2012), Still Alice (2014), Camp X-Ray (2014), Sils Maria (2014), Ofajč (2015), Isté ženy (2016) či Café Society (2016). Na konte má napríklad tri People's Choice Awards, sedem MTV Movie Awards, cenu BAFTA v kategórii Rising Star, jedného Cézara ale aj Zlatú malinu.