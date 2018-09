LONDÝN - Britský spevák Tom Odell koncom augusta potešil svojich fanúšikov vydareným duetom. V piesni Half As Good As You sa spojil s vychádzajúcou hviezdou Alice Merton a ich hlasy spolu ladia dokonale. Skvelou správou pre fanúšikov je, že oboch talentovaných spevákov uvidíme už čoskoro v Bratislave.