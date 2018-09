Obrovská tragédia v rodine Nicka Cartera: Jeho manželka potratila!

"Nech nám Boh dožičí pokoj v týchto chvíľach. Po troch mesiacoch som sa už na ňu naozaj tešil. Mám zlomené srdce. Odin by mal sestričku," napísal 38-ročný interpret, ktorý si v apríli 2014 vzal za manželku Lauren Kitt. Dvojica spolu vychováva dvojročného syna Odina. Rodák z Jamestownu v New Yorku tiež uviedol, že zrejme zruší pondelňajší sólový koncert v Lime, no napokon potvrdil, že kvôli fanúšikom vystúpi.

Nick Carter, celým menom Nickolas Gene Carter, sa preslávil ako člen spomínanej skupiny Backstreet Boys, v ktorej pôsobí od jej založenia v roku 1993. Vydal s ňou zatiaľ osem štúdioviek - Backstreet Boys (1996), Backstreet's Back (1997), Millennium (1999), Black & Blue (2000), Never Gone (2005), Unbreakable (2007), This Is Us (2009) a In A World Like This (2013). Na celom svete z nich predali viac ako 100 miliónov kópií. Ako sólový interpret vydal albumy Now Or Never (2002), I'm Taking Off (2011) a All American (2015). Okrem toho má na konte aj spoločný album s Jordanom Knightom s názvom Nick & Knight (2014).