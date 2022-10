Fešák z Backstreet Boys ohúri aj po rokoch: Vyzlečie sa a... Fanúšičky omdlievajú!

Nick Carter, Howie Dorough, AJ McLean, Brian Littrell a Kevin Richardson sú mená, ktoré sú dobre známe mnohým ženám, ktoré vyrastali na formácii Backstreet Boys. Z niekdajších idolov sú dnes štyridsiatnici a hrdí tatkovia...

Galéria fotiek (6) AJ McLean

Zdroj: SITA

Každý jeden z nich sa ale aj po rokoch môže pochváliť stále slušnou fanúšikovskou základňou. AJ McLean má na sociálnej sieti Instagram viac ako milión followerov, ktorí dobre vedia, že spevák v uplynulých mesiacoch zapracoval na svojej kondícii a postave.

O svojej ceste za zdravím hovoril aj v najnovšom rozhovore pre magazín People. Ako priznal, všetko odštartovala jeho účasť v šou Dancing With The Stars. „Keď sa to pre vás stane rutina a vidíte výsledky, cítite sa lepšie, lepšie spíte a dokážete sa viac sústrediť, tak v tom jednoducho chcete pokračovať,” poznamenal na margo zdravého životného štýlu niekdajší idol mnohých žien. Zároveň sa netají tým, že podstúpil viaceré procedúry, ktoré mu pomohli sa zbaviť ovisnutej kože.

AJ komentoval aj svoj vzťah k alkoholu. Za sebou má viacero období, keď mu podľahol. Zhruba rok je však úplne bez neho. „Alkohol pridáva kilá a zároveň ma zbavuje mentálnej pohody,” povedal k tomu.

Raz za čas sa AJ pochváli na Instagrame aj fotkami svojho vypracovaného tela. Nuž a fanúšičky vtedy nešetria komplimentami. „Si stále rovnako sexi ako pred rokmi! Vyzeráš skvele! Stále si môj idol!” znejú vybrané z nich.

FOTO: AJ McLean a jeho vydarená premena.