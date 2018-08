Slávny spevák dostal otázku na telo: Začervenal sa a potom... Tak to je BOMBA!

LONDÝN - Poriadne prekvapenie! O to sa postaral Ed Sheeran (27) počas rozhovoru pre portál Access. Úspešný britský spevák totiž koncom minulého roka požiadal o ruku svoju stredoškolskú lásku Cherry Seaborn (26). A tak dostal aj otázky týkajúce sa svadby. Odpoveď mnohých zaskočila!

Už je z neho ženáč! Pri mene speváka Eda Sheerana si mnohí vybavia aj skladby The Shape of You či Perfect. Inšpiráciou pri ich tvorbe mu nepochybne bola jeho láska Cherry, s ktorou sa poznajú od strednej školy. Podľa najnovších informácií sú už zo zaľúbencov manželia.

Nepriamo to prezradil samotný Ed, ktorý bol hosťom amerického portálu accessonline.com. Počas rozhovoru totiž dostal aj osobnejšie otázky, týkajúce sa súkromia. „A čo svadobné detaily? Už ste vybrali dátum? Viete, kde to bude?” spýtal sa moderátor Scott Evans. Slávny spevák sa hneď na to začervenal, usmial sa a ukázal ľavú ruku, na ktorej mu svieti obrúčka.

Moderátor zostal v šoku. Popri tom ako Sheeranovi gratuloval, tak zisťoval, ako sa mu podarilo svadbu utajiť. „No, ja vlastne nič takéto nerobím verejne,” dodal Ed, ktorý ale viac tému týkajúcu sa tajnej svadby nekomentoval.

VIDEO: Ed Sheeran počas rozhovoru naznačil, že je z neho už ženáč.