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Podvodníci obrali Betliar o 100-tisíc eur: Starostku vodili za nos 6 hodín, peniaze sa zaviazala vrátiť!

Starostka Helena Kúkelová prišla o desiatky tisíc eur. Zobraziť galériu (3)
Starostka Helena Kúkelová prišla o desiatky tisíc eur. (Zdroj: obecbetliar.sk, gettyimages.com)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRATISLAVA - Obec Betliar v Rožňavskom okrese prišla približne o 100 000 eur. Starostka Helena Kúkelová mala byť na prevod financií navedená podvodnými praktikami. Polícia v tejto súvislosti začala trestné stíhanie.

"Podľa doterajších zistení mala byť osoba zástupcu poškodenej obce telefonicky kontaktovaná inými osobami vydávajúcimi sa za vyšetrovateľa Policajného zboru a pracovníka Národnej banky Slovenska, ktorí ju pod zámienkou ochrany finančných prostriedkov pred ich zneužitím presvedčili na vykonanie viacerých bankových prevodov na súkromné účty," uviedla košická krajská policajná hovorkyňa Jana Illésová.

Časť peňazí sa im podarilo podvodníkom vytrhnúť z rúk

Spôsobená škoda podľa polície predstavuje viac ako 110 000 eur. Na základe doposiaľ vykonaných úkonov a včasnej reklamácie bankových prevodov sa podarilo na účet obce zabezpečiť vrátenie sumy vo výške približne 20 000 eur.

Ilustračné foto
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Ilustračné foto  (Zdroj: Getty Images)

Polícia vedie trestné stíhanie vo veci prečinu podvodu. "Policajti vo veci naďalej vykonávajú potrebné procesné úkony s cieľom riadne objasniť všetky okolnosti prípadu," doplnila Illésová s tým, že páchateľovi alebo páchateľom hrozí trest odňatia slobody až na štyri roky.

Podľa zápisnice zo stredajšieho (8. 7.) zasadnutia obecného zastupiteľstva došlo k podvodu 30. júna, následne bola vykonaná aj mimoriadna kontrola hlavným kontrolórom. "Podvodom na osobe starostky sa podarilo podvodníkom odcudziť z účtov obce Betliar sumu vo výške 117 764 eur, z ktorých sa vrátilo späť 20 366 eur," uvádza sa v zápisnici zverejnenej na webovej stránke obce.

Zaviazala sa, že peniaze vráti

Poslanci zároveň uznesením vzali na vedomie záväzok starostky uhradiť pohľadávky obci z vlastných prostriedkov do konca volebného obdobia a vzniknutú škodu si vymáhať v trestnom konaní. Prijali aj preventívne opatrenie, a to doplnenie dvoch overovateľov transakcií na bankových účtoch až do vyšetrenia políciou.

Podvodníci obrali Betliar o
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 (Zdroj: obecbetliar.sk)

"Je mi to neskutočne ľúto, situáciu sa snažím riešiť. Bol to sofistikovaný podvod. Manipulovali so mnou aj cez videohovor, pritom som sa snažila overiť si, čo sa dalo. Podľahla som tlaku a beriem to ako svoje ľudské zlyhanie. Snažím sa, aby to malo pre obec čo najmenšie následky," povedala Kúkelová.

Polícia v tejto súvislosti opätovne upozorňuje na podvodné konania páchateľov, ktorí sa snažia vylákať finančné prostriedky rôznymi spôsobmi.

Viac o téme: PodvodníciStarostkaBetliarPeniazeHelena Kúkelová
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