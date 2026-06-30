Megakauza mobilov pre SFZ má dohru: Firma s majetkom nad 10 miliónov eur smeruje do konkurzu!

NITRA– Obrovský škandál s údajným nákupom tisícok luxusných smartfónov pre Slovenský futbalový zväz (SFZ) definitívne dobehol jedného z hlavných aktérov prípadu. Okresný súd Nitra vydal uznesenie, ktorým oficiálne začal konkurzné konanie na majetok nitrianskej spoločnosti Best Press s.r.o. Firma, ktorá dlhé roky figurovala ako dodávateľ tlačiarenských služieb pre zväz, no neskôr sa zviditeľnila v spornom miliónovom biznise, podala návrh na vyhlásenie konkurzu na svoj majetok.
Podľa zverejneného uznesenia podala spoločnosť Best Press návrh na súd 18. júna 2026. Keďže dlžník podal návrh sám, zákon automaticky predpokladá jeho úpadok. Súd po preskúmaní všetkých formálnych náležitostí nezistil žiadne procesné nedostatky a zaplatením preddavku vo výške 1 500 eur boli splnené podmienky na spustenie konkurzu.
Zaujímavosťou je, že podľa poslednej účtovnej závierky presahoval majetok spoločnosti 10 miliónov eur. Z tohto dôvodu zákon vyžaduje, aby bol správca vybraný zo zoznamu špeciálnych správcov.
V pozadí kauzy iPhony
Spoločnosť Best Press sa dostala do povedomia verejnosti po tom, čo vyplávala na povrch kauza s nákupom viac ako 17-tisíc smartfónov značky iPhone v celkovej hodnote približne 17 miliónov eur. Nitrianska firma mala v tomto obchode figurovať ako hlavný sprostredkovateľ a traja dodávatelia následne tvrdili, že mobily reálne zabezpečili. Vážnym podozrením v celom prípade bol aj možný nelegálny vývoz týchto telefónov na ruský trh.
Slovenský futbalový zväz na čele s prezidentom Jánom Kováčikom však akúkoľvek existenciu objednávky alebo prevzatie obrovského množstva drahých telefónov kategoricky odmietol s argumentom, že zväz nemá pre takéto množstvo zariadení žiadne logické využitie. Pozornosť vzbudila aj osoba konateľa spoločnosti Jána Šípoša, ktorý bol v minulosti právoplatne odsúdený za falšovanie podpisov. Do obchodného prípadu bola zapojená aj telekomunikačná spoločnosť SWAN, ktorá od Best Press vymáhala miliónové pohľadávky.
Veritelia majú teraz obmedzený čas na to, aby si prihlásili svoje pohľadávky voči úpadcovi a pokúsili sa získať aspoň časť svojich peňazí späť z predaja zvyšného majetku firmy.