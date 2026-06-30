Dieťa (5) prehltlo vodu v termálnom prameni, nastala NOČNÁ MORA! Boj o život v nemocnici

CANBERRA - Bežná rodinná zastávka pri termálnom prameni sa zmenila na nočnú moru. Dievčatko Bobbie chytilo nebezpečnú bakteriálnu infekciu z vody. Rodičia teraz varujú ostatných pred rizikom multirezistentných baktérií z termálnych vôd.
To, čo mala byť príjemná rodinná zastávka pri termálnom prameni v západnej Austrálii, sa zmenilo na dramatický boj o zdravie päťročnej Bobbie. Dievčatko po prehltnutí vody počas hry v horúcom prameni dostalo prudkú bakteriálnu infekciu, ktorá jej spôsobila extrémny opuch lymfatických uzlín.
Jej rodičia Hollie a Wade Hynes, ktorí dokumentujú cestovanie karavanom s dcérami Bobbie (6) a Pippou (4) na sociálnej sieti, sa rozhodli varovať ostatných rodičov. V krátkom videu, ktoré tam zverejnili, je z termálneho prameňa vidieť, ako Bobbie strieka vodu z úst na svoju mamu. O pár dní neskôr už dievčatko bojovalo s vysokou horúčkou a masívnym zápalom.
Lekári sa obávali rakoviny
Bobbie dostala vysoké teploty a jej krčné uzliny sa začali rýchlo zväčšovať. „Dostalo sa to do bodu, keď už nedokázala držať hlavu. Jej krk bol tak opuchnutý, že som ju musela podopierať,“ povedala Hollie pre Yahoo! News.
Rodičia ju okamžite odviezli do nemocnice. Lekári spočiatku zvažovali lymfóm, teda rakovinu lymfatických uzlín. „Bola to najhoršia noc v mojom živote. Ležala som vedľa nej, sledovala jej krk, kontrolovala teplotu, či dýcha. Bolo to extrémne stresujúce,“ opísala Hollie. Až neskôr sa ukázalo, že Bobbie chytila prudkú bakteriálnu infekciu z termálnej vody.
Hollie tvrdí, že v termálnom prameni bolo v ten deň množstvo detí. Po zverejnení varovania jej začali prichádzať správy od ďalších rodičov. „Moje dieťa začalo zvracať hneď po odchode,“ uviedol jeden z rodičov. Ďalší napísal, že jeho synovi sa celé ústa pokryli vredmi. „Aj my sme mali hrozné hnačky,“ prezradil iný rodič.
Podľa štúdie v Environmental Research môžu termálne pramene obsahovať vysoké množstvo multirezistentných oportunistických baktérií, ktoré predstavujú riziko najmä pre malé deti.
Rodina nechce strašiť, len upozorniť
Hynesovci zdôrazňujú, že termálne pramene milujú a nechcú ľudí odrádzať od návštevy. „Nechceme hovoriť, aby tam ľudia nechodili — pre nás to bol veľký zážitok. Len buďte opatrní, aby deti vodu nepili a nedávali si ju do úst,“ napísali.
V ich prípade, našťastie, všetko dobre dopadlo a Bobbie je dnes úplne v poriadku. „Je absolútne fit, ale toto bolo naozaj strašidelné,“ dodala Hollie.