Pauhofová sa vracia do SND: Kontroverzný odchod a zrazu... hlavná rola!

BRATISLAVA - Ešte na prelome rokov opúšťala Činohru Slovenského národného divadla po 18 rokoch. Dnes je všetko inak. Herečka Táňa Pauhofová sa po materskej dovolenke vracia na javisko SND a diváci ju uvidia v hlavnej úlohe očakávanej inscenácie Pri močiari mačiek.
O tom, že v Slovenskom národnom divadle nepanovala ideálna atmosféra, hovorila Táňa Pauhofová otvorene už koncom minulého roka. V rozhovore pre 360-ku upozornila na pripravované personálne zmeny v Činohre SND. „Konsolidácia sa týka aj nás a budeme sa musieť rozlúčiť s piatimi z nás. My vieme, akých päť ľudí nám bolo odporúčaných, aby sme sa s nimi rozlúčili. Cítime za tým istú účelovosť a nie iba obyčajnú snahu o konsolidáciu a ušetrenie peňazí,“ vyjadrila sa herečka s tým, že medzi ohrozenými mali byť aj ľudia, ktorí sa verejne vyjadrovali k vedeniu ministerstva kultúry.
Krátko nato prišla správa, že po 18 rokoch končí aj ona sama. Neskôr však vysvetlila, že v jej prípade nešlo o klasickú výpoveď. Keďže bola na rodičovskej dovolenke so svojou dcérkou Mílou, ktorú má s manželom Jonatánom Pastirčákom a v repertoári účinkovala už len v jedinej inscenácii Týždeň a dosť!, rozhodla sa svoje miesto uvoľniť dobrovoľne. Tým podľa vlastných slov pomohla tomu, aby o angažmán neprišla jej mladšia kolegyňa Anna Magdaléna Hroboňová.
Dnes je však situácia iná. Po mesiacoch neistoty a zmien sa Pauhofová vracia na javisko Slovenského národného divadla. Diváci ju uvidia v hlavnej úlohe Hester Swanovej v inscenácii Pri močiari mačiek od írskej dramatičky Mariny Carr, ktorú v Činohre SND režíruje Matúš Bachynec.
Zaujímavosťou je, že herečka svoj návrat po materskej dovolenke nevnímala ako veľký symbolický comeback. Ako priznala v rozhovore pre denník Pravda, ponuka prišla oveľa skôr. „Takto som neuvažovala. Matúš ma oslovil už pred rokom a keďže sme blízki priatelia a hra Mariny Carr je náročná, opýtal sa ma, či by som s ním do tohto dobrodružstva išla. Celý čas som si vravela: wow, to je najväčšia dôvera a riešila som len to, aby som ju nesklamala. Aby som túto inscenáciu, ktorá je mimoriadna, ustála a našla v nej svoje miesto. No to uvidíme,“ povedala Pauhofová v rozhovore pre denník Pravda.
Zdá sa tak, že napriek turbulentnému odchodu zostávajú dvere do Slovenského národného divadla pre jednu z jeho najvýraznejších herečiek otvorené. A jej návrat sa nesie v znamení mimoriadne náročnej a výraznej hlavnej úlohy.
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