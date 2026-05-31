Slovenská moderátorka vzala sestru na Ďurovčíkov muzikál: Podoba? Žiadna, ale... Obe sú krásne!

BRATISLAVA - Simona Frantová patrí medzi známe tváre televízie TA3, no svoje súkromie si stráži ako oko v hlave. O to väčšie prekvapenie spôsobila na premiére muzikálu Vták Ohnivák, kde sa po jej boku objavila záhadná blondínka. Až neskôr vyšlo najavo, že ide o jej sestru Kristínu.
Simona Frantová patrí už dlhé roky medzi známe tváre spravodajskej televízie TA3. Diváci ju poznajú ako moderátorku, ktorá si svoje súkromie stráži oveľa viac než mnohé iné osobnosti. V minulosti sa však predsa len dostala do centra pozornosti aj mimo televíznych obrazoviek. Médiá sa intenzívne venovali jej vzťahu s politikom Andrejom Dankom, o ktorom sa svojho času veľa hovorilo.
V posledných rokoch je však okolo jej súkromného života pomerne ticho. Na spoločenských podujatiach sa objavuje časti a keď už niekam zavíta, väčšinou prichádza sama alebo v sprievode svojej mamy. Tentoraz totiž moderátorku nesprevádzala ani mama, ani žiadny partner. Práve preto vzbudila pozornosť jej účasť na premiére nového muzikálu Vták Ohnivák z dielne Jána Ďurovčíka, kde sa po jej boku objavila doposiaľ neznáma spoločnosť.
Na slávnostný večer prišla totiž so svojou sestrou Kristínou, ktorú verejnosť mohla vidieť po jej boku vôbec prvýkrát. A hoci by mnohí očakávali výraznú podobnosť, opak je pravdou. Sestry totiž na prvý pohľad pôsobia úplne odlišne. Simona je má dlhé hnedé vlasy, zatiaľ čo Kristína stavila na krátky blond účes. Každá z nich má svoj vlastný štýl a charizmu, preto by len málokto tipoval, že ide o sestry. Jedno je však isté – hoci sú každá iná, obe sú kočky. Veď posúďte sami!
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%