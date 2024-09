Dankova EX ukázala mamu: Veď sú ako SESTRY!

Simona Frantová na grandióznej premiére komédie Jána Ďurovčíka s názvom Milujem ťa, ale... (Zdroj: Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Včera sa konala premiéra hudobnej komédie Jána Ďurovčíka s názvom Milujem ťa, ale... Nenechali si ju ujsť mnohí známi hostia. Napríklad nechýbala slovenská moderátorka Simona Frantová, ktorá do spoločnosti zavítala aj so svojou mamou. Veď vyzerajú ako sestry!

Režisér Ján Ďurovčík opäť spôsobil ošiaľ. Tentokrát sa mu to podarilo s predstavením Milujem ťa, ale..., ktoré malo hviezdne obsadenie. Na javisku sa ukázali známe mená ako Martin Nikodým, Liv Bielovič, Ján Slezák či Mária Schumerová. V hľadisku mnohým z nich nechýbali ani rodinní príslušníci. Za kultúrou prišli do divadla aj mnohé známe tváre. V spoločnosti nechýbala napríklad ani moderátorka Simona Frantová, ktorá je tvárou TA3.

Nezviditeľnila sa v šoubiznise len svojimi moderátorskými schopnosťami, ale i vzťahom s predsedom strany SNS Andrejom Dankom. Ich láska sa prevalila v roku 2016. V roku 2022 sa však definitívne ich cesty rozišli. Odvtedy už bola zasnúbená za Dankovho menovca, no ani tento vzťah moderátorke nevyšiel. Aktuálne sa v divadle objavila po boku svojej mamy, ktorá vyzerá naozaj skvelo. So Simonou pôsobili ako sestry. Pozrite, ako im to pristalo!

