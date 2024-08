Simonu Krainovú by ste za svokru nechceli: Odkaz budúcim nevestám všetky baby odplaší!

(Zdroj: Instagram S.K.)

Simona Krainová je nielen modelka, ale aj úspešná podnikateľka. Predovšetkým je však mamou dvoch chlapcov, Bruna a Maxa, ktorí sú pre ňu všetkým a s ktorými má krásny vzťah, dobre si však uvedomuje, že byť synmi Simony Krainovej nie je najjednoduchšie:A Simona sa v tomto rozhodne snaží svojim chalpcom vyhovieť.

Krásna blondínka sa snaží držať svoje deti mimo šoubiznisových vôd a byť pre nich tou najlepšou no zároveň - v tom najlepšom zmysle slova - najobyčajnejšou mamou. „Ja som pre nich tou mamou. Keď prídem domov, dám si dole šaty, odmaľujem sa, dám si pyžamo alebo vyťahané tepláky a venujem sa im v iných veciach. Hráme sa, rozprávame sa o ich životoch, o ich snoch, takže to nie je o mne.“ Tentokrát však urobila predsa len výnimku a na prehliadku do Piešťan vzala aj synov. Tam mali Krainovej chlapci možnosť po prvý krát vidieť svoju mamu na móle. „Dnes som videla, ako pozerali na mňa. Som rada, že tu boli, ale musela som ich nútiť - do košele a kravaty hlavne,“ dodáva so smiechom modelka s tvrdením, že život a svet jej chlapcov je diametrálne odlišný od toho jej. „My máme úplne iný život s tými dvomi deťmi, chcela som dve dievčatá, čo budú modelky, ale to neklapne už,“ odhaľuje túžby z minulosti Simona, ktorú však jej povestný humor neopúšťa. V rozhovore s humorom porozprávala aj o prípadných ctiteľkách, ktoré to však podľa všetkého nebudú mať vôbec jednoduché! Otázka je, či v tomto prípade skutočne išlo o žart!

