Netypický trik Krainovej pre dokonalú postavu: Keď na to prídete, už NIKDY nemusíte chudnúť!

Simona Krainová (Zdroj: Ján Zemiar)

Topmodelka Simona Krainová sa s Ferom Mikloškom zoznámila počas tanečnej šou Let´s Dance, kde ju už vtedy niekoľko kôl obliekal. Zo šou síce musela kvôli tehotenstvu dobrovoľne odstúpiť, kamarátstvo s Mikloškom však ostalo až do dnešných čias. Nie náhodou teda otvárala aj zatvárala jeho módnu šou v záhrade piešťanského secesného hotela Thermia Palace, ktorá sa konala v piatok 19. júla.

Simona sa na móle objavila tento rok už tretíkrát, pretože aj keď už prekročila prah päťdesiatky, vyzerá stále vynikajúco. Nie je to však zadarmo.priznala modelka, ktorá je na seba prísna.radí recept na skvelú postavu.zdôrazňuje Simona s tým, že to musí byť celoživotná cesta, nevypláca sa chudnúť nárazovo. Dôslednosť sa každej žene vráti tým, že aj v 51 rokoch vyzerá… skrátka skvele. Simona to však vyjadrila oveľa odvážnejšími slovami. Modelka prezradila aj to, prečo aj s celou rodinou tak často chodieva do Piešťan a čím ju toto kúpeľné mesto tak veľmi očarilo…

