Kritický stav exstarostu New Yorku: Skončil v nemocnici!

NEW YORK - Bývalý starosta New Yorku Rudy Giuliani bol hospitalizovaný v nemocnici v kritickom, ale stabilizovanom stave. Oznámil to v nedeľu jeho hovorca Ted Goodman, ktorý však neuviedol, kedy, kde a z akého dôvodu bol Giuliani prijatý do nemocnice. Informovala o tom televízia NBC News.
„Starosta Giuliani je bojovník, ktorý čelil každej výzve vo svojom živote s neochvejnou silou a s rovnakou silou bojuje aj teraz,“ uviedol Goodman v príspevku na sieti X.
Od starostu po televíznu reláciu
Ešte v piatok moderoval Giuliani svoj online program America’s Mayor Live, na úvod ktorého poznamenal, že má trochu problémy s hlasom. Čoskoro 82-ročný Giuliani pôsobil ako 107. starosta New Yorku v rokoch 1994 - 2001 a po teroristických útokoch na USA z 11. septembra 2001 sa stal jednou z najznámejších politických osobností v krajine. V roku 2008 sa neúspešne uchádzal o nomináciu Republikánskej strany na prezidenta.
Zdravotné problémy už v minulosti
V roku 2000, keď ešte pôsobil ako starosta, Giulianimu diagnostikovali rakovinu prostaty. Podstúpil liečbu a neskôr uviedol, že táto diagnóza bola jedným z dôvodov, prečo sa vtedy stiahol svoju kandidatúru do Senátu USA proti Hillary Clintonovej.
Neskôr bol právnikom Donalda Trumpa, ktorému pomáhal v jeho neúspešných snahách o zvrátenie výsledkov prezidentských volieb v roku 2020 v štáte Georgia. Giuliani obvinil z volebného podvodu dve ženy podieľajúce sa na spracovaní výsledkov. Tie ho v decembri 2021 zažalovali za ohováranie. Federálna sudkyňa nariadila Gulianimu vyplatiť vyše 130.000 dolárov za právne výdavky. V decembri 2023 federálna porota vo Washingtone rozhodla, že Giuliani má zaplatiť za krivé obvinenia viac ako 148 miliónov dolárov. V roku 2024 bol z pokusu o zvrátenie volieb obvinený aj v Arizone. Trump v novembri 2025 Giulianiho omilostil. V auguste 2025 utrpel Giuliani v štáte New Hampshire vážne zranenia vrátane zlomeniny hrudného stavca a pomliaždenín pri dopravnej nehode, po ktorej bol istý čas na invalidnom vozíku.
Trumpova reakcia
Na sociálnej sieti Truth Social sa k hospitalizácii Giulianiho vyjadril aj Trump, ktorý ho označil za „skutočného bojovníka a ZĎALEKA najlepšieho starostu v dejinách New Yorku“. Zároveň znova zaútočil na svojich oponentov. „Aká tragédia, že s ním tak zle zaobchádzali radikálni ľavicoví šialenci, VŠETCI demokrati – A MAL VO VŠETKOM PRAVDU! Podvádzali pri voľbách, vymysleli si stovky príbehov, urobili čokoľvek, aby zničili našu krajinu, a teraz sa pozrite na Rudyho. Je to také smutné!“ napísal Trump.