MIMORIADNY ONLINE Dron zasiahol Moskvu: Výbuch v luxusnej štvrti, budovu evakuovali

MOSKVA - Bezpilotné lietadlo zasiahlo v noci na pondelok výškovú budovu v oblasti ulice Mosfiľmovskaja v ruskom hlavnom meste Moskva. Na platforme Telegram to oznámil starosta Sergej Sobianin, podľa ktorého nikto nebol zranený a na mieste zasahujú záchranné zložky. Informujú o tom agentúry TASS a RIA Novosti. Situáciu na Ukrajine sledujeme online.
Naživo z Ukrajiny:
ONLINE
6:14 Švédsko zadržalo v Baltskom mori podozrivý ruský tanker tieňovej flotily. Švédske úrady 3. mája zadržali v Baltskom mori podozrivý ruský tanker tieňovej flotily, čo je najnovší zásah proti lodiam podozrivým z vyhýbania sa sankciám a námornému právu.
6:11 Británia by sa mohla pridať k pôžičke za 90 miliárd eur, ktorou sa chystá Európska únia poskytnúť Ukrajine. Úmysel začať rokovať o tejto možnosti by mal dnes ohlásiť britský premiér Keir Starmer na summite Európskeho politického spoločenstva (EPC) v Jerevane, píšu médiá s odkazom na vládne vyhlásenie. Británia spoluprácou s EÚ chce dosiahnuť to, že Ukrajina bude mať dostatok finančných prostriedkov na obstaranie zbraní, ktoré ju poslúžia v obrane pred ruskou agresiou.
V Moskve bolo počuť výbuch, do výškovej budovy narazil dron
Bezpilotné lietadlo zasiahlo v noci na pondelok výškovú budovu v oblasti ulice Mosfiľmovskaja v ruskom hlavnom meste Moskva. Na platforme Telegram to oznámil starosta Sergej Sobianin, podľa ktorého nikto nebol zranený a na mieste zasahujú záchranné zložky. Informujú o tom agentúry TASS a RIA Novosti.
Ulica Mosfiľmovskaja sa nachádza v elitnej štvrti mesta v moskovskom Západnom administratívnom okruhu. Meno dostala po štúdiách Mosfiľm, ku ktorým viedla. Sídlia na nej mnohé zahraničné veľvyslanectvá a a diplomatické rezidencie.
Ruské telegramové kanály Baza, Astra, Mash a ďalšie zverejnili fotografie a videá poškodeného domu známeho aj ako Mosfilm Tower, ako aj trosiek ležiacich na ulici, ktoré zrejme patria dronu. Miesto útoku sa podľa kanála Astra nachádza približne sedem kilometrov západne od Červeného námestia a tri kilometre od sídla ruského ministerstva obrany.
Podľa portálu msk1.ru je ulica Mosfiľmovskaja uzavretá. Všade sú zaparkované vozidlá ministerstva vnútra, ministerstva pre mimoriadne situácie, sanitky a autá ďalších záchranných služieb. Obyvatelia zasiahnutého domu zatiaľ nemajú povolený vstup do svojich bytov, preto čakajú vonku - niektorí na nádvorí, iní v neďalekom parku. Priviezli pre nich aj niekoľko autobusov. Pracovníci komunálnych služieb z ulice postupne odstraňujú trosky. Agentúra RIA Novosti uviedla, že deň predtým zostrelili sily protivzdušnej obrany štyri drony letiace smerom k Moskve.