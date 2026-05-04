ONLINE Napätie v Hormuze: USA spúšťajú vojenský sprievod lodí a tlačia na dohodu s Iránom

WASHINGTON - Americké námorníctvo začne v pondelok sprevádzať lode, ktoré v dôsledku blokády uviazli v Hormuzskom prielive. Na svojej platforme Truth Social to v nedeľu oznámil prezident USA Donald Trump. Informovali o tom svetové agentúry. Situáciu sledujeme online.
Naživo z Blízkeho východu:
ONLINE
7:10 Uzavretie Hormuzského prielivu kvôli konfliktu medzi Spojenými štátmi, Izraelom a Iránom má obrovský vplyv na Áziu a oblasť Tichomorského oceánu. Dnes to podľa agentúry AFP uviedla japonská premiérka Sanae Takaičiová. Tá rokovala o zabezpečení dodávok energií pre svoju krajinu s austrálskym premiérom Anthonym Albanesom.
6:40 Irán by mohol považovať americký sprievod lodí v Hormuzskom prielive za porušenie prímeria. Podľa AFP to uviedol významný iránsky činiteľ Ebráhim Azízí, ktorý je predsedom parlamentného výboru pre národnú bezpečnosť. Vojenskú eskortu lodí oznámil v nedeľu americký prezident Donald Trump, začať by mala dnes. Americké veliteľstvo Centcom uviedlo, že na podporu ise vyčlenia bojové lode a lietadlá.
6:00 Spojené štáty nasadia do Projektu sloboda, v rámci ktorého budú sprevádzať obchodné lode cez Hormuzský prieliv, torpédoborce, lietadlá a tisíce vojakov. Na svojej stránke to v nedeľu oznámilo Ústredné velenie americkej armády (CENTCOM). Informovala o tom televízia Sky News.
„Vojenská podpora USA pre Projekt sloboda bude zahŕňať torpédoborce s riadenými strelami, viac ako 100 lietadiel operujúcich z pevniny a z mora, viacúčelové bezpilotné platformy a 15.000 vojakov,“ uviedlo CENTCOM vo vyhlásení. „Naša podpora tejto obrannej misie je nevyhnutná pre regionálnu bezpečnosť a globálnu ekonomiku, keďže zároveň udržiavame námornú blokádu,“ povedal admirál Brad Cooper, veliteľ CENTCOM.
USA spustia operáciu na uvoľnenie lodí uviaznutých v Hormuzskom prielive
O túto operáciu, ktorá dostala meno Projekt sloboda, požiadali podľa Trumpa „krajiny z celého sveta“, z ktorých takmer žiadna nie je zapojená do sporu na Blízkom východe. Trump označil posádky a majiteľov týchto lodí za „nevinných svedkov“, ktorí sa stali obeťami okolností. Posádky mnohých z týchto zápasia s kritickým nedostatkom potravín a zásob potrebných na udržanie hygienických a zdravotných podmienok pre posádky.
„Pre dobro Iránu, Blízkeho východu a Spojených štátov sme týmto krajinám odkázali, že ich lode bezpečne vyvedieme z týchto uzavretých vôd, aby sa mohli nerušene venovať obchodovaniu,“ napísal Trump. Operácia sa začne v pondelok ráno miestneho času. Vzťahuje sa však iba na lode z krajín, ktoré „nie sú zapojené“ do iránsko-irackej vojny. Trump neuviedol podrobnosti, ako USA zamýšľajú pri sprevádzaní lodí postupovať.
Zároveň potvrdil, že americkí predstavitelia vedú s iránskou stranou „veľmi pozitívne diskusie a tieto diskusie by mohli viesť k niečomu veľmi pozitívnemu pre všetkých. Presun lodí má za cieľ pomôcť ľuďom a spoločnostiam, ktoré neurobili nič zlé - stali obeťami okolností,“ uviedol Trump. Dodal, že po vyvedení z rizikovej oblasti sa väčšina lodí neplánuje vrátiť, kým nebude v regióne zaistená plná bezpečnosť plavby. Hoci Trump prezentoval operáciu ako prejav dobrej vôle, zároveň varoval, že ak bude tento humanitárny proces akýmkoľvek spôsobom narušený, toto narušenie sa bude „musieť riešiť rázne“.
Hormuzský prieliv je v dôsledku vojny s Iránom, ktorá vypukla 28. februára, takmer nepriechodný. Predtým sa tadiaľ prepravovalo približne 20 percent ropy a skvapalneného zemného plynu. Počet plavidiel využívajúcich túto trasu klesol na približne päť percent predvojnovej úrovne. USA zaviedli 13. apríla námornú blokádu prielivu. V Perzskom zálive zostalo uväznených množstvo lodí z krajín, ktoré nie sú stranami konfliktu.
Irán potvrdil, že USA odpovedali na jeho mierový plán
Iránske ministerstvo zahraničných vecí v nedeľu oznámilo, že USA doručili svoju odpoveď na najnovší 14-bodový návrh Teheránu na ukončenie vojnového konfliktu. Hovorca ministerstva Esmáíl Bagháí podľa agentúry Fárs povedal, že Irán túto odpoveď podrobne analyzuje. Dodal, že plán neobsahuje jadrovú problematiku ani otázku obohacovania uránu. Informovala o tom agentúra DPA.
Iránska tlačová agentúra IRNA bez ďalších podrobností v piatok oznámila, že vo štvrtok večer odovzdal Teherán Pakistanu, ktorý v rozhovoroch so Spojenými štátmi vystupuje ako sprostredkovateľ, svoj najnovší 14-bodový plán na ukončenie vojny. Tento krok prišiel po neúspešných pokusoch o konsenzus, kedy obe strany opakovane odmietali vzájomné návrhy na prímerie.
Americký prezident Donald Trump v piatok povedal, že v tejto chvíli „nie je spokojný“ s tým, čo Irán ponúka. O deň neskôr na svojej platforme Truth Social napísal, že čoskoro preskúma najnovší mierový návrh Iránu, ale nevie si predstaviť, že by bol prijateľný, keďže Teherán „ešte nezaplatil dostatočne vysokú cenu za to, čo urobili ľudstvu a svetu za posledných 47 rokov“.
Iránske médiá uviedli, že návrh Teheránu obsahuje 14 bodov, medzi ktorými je stiahnutie amerických jednotiek z regiónu, zrušenie blokád, uvoľnenie zmrazených iránskych financií, vyplatenie kompenzácií, zrušenie sankcií a ukončenie konfliktu na viacerých frontoch vrátane Libanonu, ako aj nový kontrolný mechanizmus pre Hormuzský prieliv. Rozhovory o jadrovom programe Iránu by sa odsunuli na neskôr.