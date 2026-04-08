Obľúbený moderátor sa vracia na obrazovky so svojou srdcovkou: Bude to EXKLUZÍVne!

BRATISLAVA - Životy úspešných ľudí s Brunom Ciberejom! To je vynovená relácia Exkluzív, ktporá sa na obrazovky televízie JOJ vracia po 15 rokoch.
EXKLUZÍV s Brunom Ciberejom odhaľuje príbehy úspechu! Relácia ponúka pohľad na životné cesty ľudí, ktorí uspeli nielen vďaka talentu, ale najmä odhodlaniu, rozhodnutiam a odvahe ísť vlastnou cestou. To, o čom mnohí len snívajú, hostia Bruna Cibereja skutočne žijú.
„Potešilo ma, že sa televízia JOJ rozhodla vrátiť k relácii EXKLUZÍV. V tej aktuálnej sérii predstavíme divákom šikovných Slovákov a ich príbehy, ktoré verím, že zaujmú a inšpirujú. Uvidia ľudí, ktorým môžu fandiť a na ktorých môžu byť hrdí, že sú rovnako ako oni Slováci. A ak pôjde o zahraničných hostí, tak zase spoznajú skvelé osobnosti, ktoré vymysleli niečo výnimočné,” hovorí moderátor relácie Bruno Ciberej s tým, že táto relácia bola jeho srdcovkou.
„Nejde len o to, že si dokázali vytvoriť nejaký priestor v tomto svete, vymyslieť nejaký produkt a biznis a preniesť ho do celého sveta, ale sú to normálni ľudia, ktorí sa len zamysleli nad niečím... a vymysleli niečo úžasné,” hovorí o ľuďoch, ktorí sa objavia v relácii. Častokrát to bola práve životná situácia, ktorá ich donútila sa zamyslieť a rozhodnúť sa, kam povedú ich ďalšie kroky. Ocitol sa však niekedy aj Bruno v hraničnej stiuácii, kedy rozmýšľal, čo ďalej...?
