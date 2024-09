Lucia Siposová (Zdroj: Ján Zemiar)

Lucia Siposová sa nám aktuálne vrýva do pamäti najmä vďaka seriálu Dunaj, k vašim službám. V seriáli Dunaj hrá šéfku kabaretného podniku, ale či zamotá dejové linky, sme sa nedozvedeli. Prekvapila nás skôr tým, že seriály, v ktorých hrá, nikdy nesleduje. Miluje však divadlo, spev, kabaret a komédie. Nemožno sa preto čudovať, že záver festivalu v Piešťanoch s názvom Festival zábavy-Piešťanské zábaly, ktorý bol doslova prehliadkou komediálnych predstavení, moderovala práve ona.

Sama je však šéfkou divadla Red Cat Cabaret a nedávno sa vrátila z New Yorku, kde išla načerpať inšpiráciu. „Videla som jedno lepšie predstavenie než druhé, sústreďovala som sa skôr na kabaretno-hudobno-muzikálové predstavenia… bol to veľký zážitok“, pochvaľuje si Lucia, ktorá zahviezdi aj v ďalšom novom seriáli. Lucia je v Amerike skoro ako doma, veď tam svojho času aj žila, pričom robila čašníčku aj hostesku. Je teda pochopiteľné, že sa tam stále rada vracia: „Je to úžasné, že mám možnosť cestovať a navštíviť svojich priateľov po svete… A nerozmýšľam nad tým, čo by bolo keby“, narážala na otázku, či nemala niekedy v úmysle presťahovať sa do Ameriky. „Myslím si, že sa mám veľmi dobre, že môžem byť len vďačná za to všetko, čo mi bolo nadelené, čo všetko môžem robiť a akých ľudí mám okolo seba", s pokorou vraví Lucia. Čo ju teda čaká a kto je jej najbližší človek?

Pre Luciu Siposovú je Amerika druhým domovom: Sťahovanie? Počúvam vnútorný hlas! (Zdroj: NL/TH)