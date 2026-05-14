Škoda láka na financovanie bez navýšenia: Tieto obľúbené modely môžete mať s 0 % úrokom

Kúpa nového auta je pre mnohé domácnosti veľkým rozhodnutím. Zákazníci dnes neriešia len konkrétny model, výbavu či typ pohonu, ale čoraz viac aj to, ako kúpa zaťaží rodinný rozpočet. Dôležité preto je, aby boli podmienky financovania jasné už od začiatku.
Práve na to reaguje aktuálna ponuka značky Škoda, ktorá pri vybraných modeloch ponúka financovanie bez navýšenia z obstarávacej ceny vozidla. Financovanie je založené na 0-percentnom úroku a bez spracovateľského poplatku. Zákazník si môže zvoliť splácanie na 24, 36 alebo 48 mesiacov, pričom akontácia sa začína od 30 percent. Ponuka platí do 31. mája 2026 a je určená pre fyzické osoby – nepodnikateľov.
Pri kúpe auta už nerozhoduje len cenníková cena
Pri väčších výdavkoch sú domácnosti opatrnejšie ako v minulosti. Pri aute preto často nerozhoduje iba výber konkrétneho modelu, ale aj to, či je financovanie nastavené zrozumiteľne a bez nejasných nákladov. Prehľadnosť a istota v mesačných výdavkoch sa tak stávajú jedným z dôležitých faktorov pri rozhodovaní.
Na tento posun podľa automobilky reaguje aj aktuálna ponuka. Michal Čížek, vedúci predaja spoločnosti Škoda Auto Slovensko, hovorí, že cieľom je zákazníkom zjednodušiť rozhodovanie pri kúpe nového vozidla. Financovanie je dnes podľa neho jedným z parametrov, ktoré výber auta výrazne ovplyvňujú, preto značka pripravila podmienky tak, aby boli čo najprehľadnejšie.
Fabia, Scala, Kamiq, Karoq, Octavia či Elroq bez navýšenia
Akcia sa vzťahuje na modely Fabia, Scala, Kamiq, Karoq, Octavia a Elroq. V ponuke sú tak menšie mestské a kompaktné autá, rodinné modely aj elektromobil. Akontáciu si možno nastaviť v rozpätí od 30 do 70 percent.
Pre zákazníka to znamená, že si môže vybrať model podľa svojich reálnych potrieb a zároveň ho skombinovať s financovaním, ktoré mu vyhovuje. Či už hľadá auto do mesta, vozidlo pre rodinu alebo uvažuje o elektrickom pohone.
Ako môže vyzerať výhodná mesačná splátka
Reprezentatívny príklad uvádza automobilka pri modeli Škoda Fabia 1.0 MPI 59 kW v akciovej cene 15 360 eur. Pri 35-percentnej akontácii a financovaní na 48 mesiacov je mesačná splátka 281,88 eura. Výška úveru predstavuje 9 984 eur, fixná úroková sadzba je 0 percent ročne a financovanie je bez spracovateľského poplatku.
Mesačná splátka zahŕňa povinné zmluvné poistenie aj havarijné poistenie. Aj preto platí, že zákazník z obstarávacej ceny vozidla nezaplatí nič navyše. Zároveň však treba počítať s tým, že výsledná splátka obsahuje aj náklady na poistenie počas používania auta. Ročná percentuálna miera nákladov vrátane poistenia dosahuje 10,31 percenta a celková suma na úhradu je 18 906,24 eura pri 48 splátkach.
Dôležité je najmä to, že podmienky sú jasné vopred. V čase, keď domácnosti pri väčších výdavkoch dôslednejšie zvažujú svoje záväzky, môže práve predvídateľnosť nákladov zjednodušiť rozhodovanie o kúpe nového auta.
- reklamná správa -