Glosiková o tréningoch s Mokrým: Chvály do neba, ale... Bez tohto by to nešlo!

BRATISLAVA - Juraj Mokrý sa vrátil do svetiel reflektorov! Tanečnica Natália Glosíková má po svojom boku obrovský talent, no prezradila, že tréningy s ním nie sú pre každého. Natália totiž odhalila, že pri Jurajovi musí ísť všetko bokom a klasické pravidlá naňho neplatia!

Človek by povedal, že po rokoch v úzadí bude návrat na parket tvrdým orieškom, no Juraj Mokrý v tanečnej šou Let's Dance opäť dokazuje, že umelecké vlohy má jednoducho v krvi. Svoje by o tom vedela hovoriť aj jeho tanečná partnerka Natália Glosíková, ktorá v ňom našla poklad, aký sa v šoubiznise len tak nevidí. „On má všestranný talent, veľmi nemá rád, keď ho chválim... Ale to, že má pohybový talent, vieme všetci. Tanec má v krvi, má dar od Boha, ale nemá ho len na tanec. Je vidno, že je obrovský umelec,“ povedala pre Topky.sk Natália, ktorá Juraja opísala ako nesmierne inteligentného a citlivého človeka, hoci môže na niekoho pôsobiť nepochopene.

Príprava na priame prenosy je však poriadna divočina a Natália musela úplne zmeniť svoj prístup. Zabudnite na dril, na aký sú tanečníci zvyknutí. „Musím mu robiť tie tréningy tak, aby ho to bavilo. Aby sa tešil na to, čo ide predviesť. Uňho nie je možné postaviť choreografiu tak, že si to pripravím doma a naučím ho kroky na druhý deň, lebo on mi je napoly schopný povedať, že nie...“ priznala so smiechom Natália.


Napriek náročnej príprave Juraj nezostáva svojmu zmyslu pre humor nič dlžný a na adresu svojej partnerky si neodpustil vtipné prirovnanie. „V prvom kole Glosíkovú držím tri minúty nad hlavou, to sú čísla, ktoré vyžadujú extrémnu prípravu. Glosíková je ako hélium...“ uzavrel umelec. Či mu však nožičky budú kmitať tak rýchlo, ako si predstavuje, ukážu ďalšie kolá. Z jeho odpovede na túto otázku však pôjdete do kolien!

