Horúce telefonáty Šebovej s Polnišovou: Na pretrase je nonstop Vilém! Hotové ródeo

BRATISLAVA - Zuzana Kubovčíková Šebová síce v aktuálnom Let's Dance netancuje, no v šou je namočená viac, než by sa zdalo. Prečo jej Peťa Polnišová s Vildom Šírom pravidelne vyvolávajú? Herečka to povedala na rovinu: Musí žehliť ich konflikty!
Hoci herečka Zuzka Kubovčíková Šebová v aktuálnej sérii Let's Dance sedí len v hľadisku a tanečné topánky ostali odložené v skrini, na svoje účinkovanie spomína s obrovskou nostalgiou a láskou. „Bolo to krásne obdobie. Bolo to po veľmi dlhej dobe, po covide, takže každý sa chcel socializovať a byť v spoločnosti. Považujem to za jedno z najkrajších profesných období,“ prezradila pre Topky.sk usmievavá herečka.
Jej prítomnosť v zákulisí je však dodnes kľúčová. Zuzka totiž funguje ako bútľavá vŕba pre svoju dlhoročnú kolegyňu a kamarátku Petru Polnišovú a jej tanečného partnera Vildu Šíra. Tí jej dokonca neváhajú zavolať priamo z tréningovej sály! „Oni mi obidvaja volajú, keď sa v niečom nepohodnú,“ bonzla na nich so smiechom Zuzka. Vilda má však z novej partnerky radosť aj z iného dôvodu: „Keď sme sa zoznámili, povedal mi, že zo Slovenska pozná len Cuky a Luky, takže teraz už to má komplet!“
Hoci sú obe herečky extrémne vyťažené rodinami a prácou, Zuzka kvituje, že sa Petra dala zlákať na tanec. „Sme na ňu veľmi pyšní. A to, že po toľkých rokoch nabrala odvahu vrátiť sa na parket... ja sa pred všetkými skláňam,“ dodala uznanlivo. Nabrala by túto odvahu po rokoch aj samotná Zuzka alebo je pre ňu kapitola tanec definitívne uzavretá? Jej odpoveď vás prekvapí!