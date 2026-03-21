Rozchod českého promi páru: On sa vrátil k manželke a ona? Prišla o lásku aj o prácu!

PRAHA - V júli minulého roka sa mladší brat Jiřího Langmajera (59), herec Lukáš Langmajer (44) postaral o poriadny rozruch. Po dlhých 16 rokoch opustil manželku Luciu a dal sa dokopy s herečkou a speváčkou Jitkou Boho (34). Po 7 mesiacoch však prišiel koniec. On sa vrátil k manželke a ona? Prišla o lásku aj o prácu!
Minulý rok v lete sa herec Lukáš Langmajer zamiloval do herečky a speváčky Jitky Boho. A rozhodol sa pre radikálny krok - opustil manželku Luciu a začal nový život po boku krásnej tmavovlásky. Dvojica dokonca začala spolu bývať... No po 7 mesiacoch prišla ďalšia šokujúca správa. Romániku expresne rýchlo odzvonilo.
Známy český herec sa po 16 rokoch ROZVÁDZA: Za EX má vraj už NÁHRADU... Krásnu MODELKU!
„Je to tak, už s Lukášom nie sme. Veľmi sme tam narážali. Zistili sme, že každý máme iný pohľad na spoločné žitie a iné predstavy. Skrátka to nešlo a preto sa naše cesty rozišli,“ napísala začiatkom februára Jitka. Už vtedy sa hovorilo o tom, že Lukáš sa po nevydarenom vzťahu vrátil späť domov k svojej manželke.
Po 16 rokoch kvôli nej opustil rodinu: Teraz je KONIEC... Návrat českého herca k manželke!
No a Jitka? Tá nielen, že prišla o lásku, ale aj o pracovnú ponuku. Dvojica totiž pôvodne mala spolu hrať vo filme Bobule 4. Keď sa dali dokopy, producent snímku nechal prepísať scenár, aby si tam Boho mohla zahrať. „Chcel som, keď sa tak milujú, aby spolu aj hrali,“ povedal Blesku Tomáš Vican.
„Lukáš ma pozval do Třebone, kde vtedy hosťovali. Tam mi ju tiež prvýkrát predstavil. Pristalo im to spolu a zdalo sa, že im to aj klape. No, a v tej Třeboni mi napadlo, že by v Bobuliach 4 mohla hrať aj Boho. dokonca sme ju aj naučili piť víno,“ dodal producent. So zmenou ich vzťahu však podľa eXtra.cz prišla ďalšia zmena scenára. Prerobil sa do pôvodnej podoby a s rozchodom sa vymazala aj úloha pre Jitku Boho.