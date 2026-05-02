Brandon z Beverly Hills 90210 v najnovšom videu: Fúúú, ten ale zostarol... Úplne iný človek!

LOS ANGELES - Keď sa na Instagrame objavilo nové video od Jasona Priestleyho, mnohí fanúšikovia ostali v nemom úžase. Herec, ktorého si fanúšikovia navždy budú spájať s ikonickým Brandonom Walshom, dnes vyzerá ako úplne iný človek.
Na najnovšom zábere, kde Jason Priestley propaguje svoj aktuálny projekt, seriál Wild Cards, v ktorom pôsobí ako herec aj producent, už dávno nevidno mladícku iskru deväťdesiatok. Namiesto nej prichádza realita. Rednúce vlasy, unavená, miestami až strhaná tvár a pohľad muža, ktorý si prešiel Hollywoodom od vrcholu až po tichší ústup z reflektorov. A fanúšikovia si to všímajú. Dokonca aj on sám si zo seba uťahuje. Priznal, že dnes vyzerá skôr ako „Brandonov otec“ než samotný Brandon.
V 90. rokoch bol Priestley synonymom dokonalého chlapca odvedľa. Beverly Hills 90210 ho vystrelilo medzi najväčšie hviezdy planéty a Brandon Walsh bol pre mnohých prvou seriálovou láskou. Lenže čas je neúprosný. Dnes, keď sa objaví na sociálnych sieťach, fanúšikovia márne hľadajú uhladeného mladíka s hustými vlasmi. Namiesto toho vidia chlapa, ktorý starne prirodzene, bez filtrov a bez ilúzií. A áno, tie rednúce kúty a vrásky sú neprehliadnuteľné.
Po skončení kultového seriálu sa Priestley nevytratil, ale jeho kariéra sa výrazne zmenila. Objavoval sa v menších televíznych projektoch, začal sa venovať réžii a produkcii, hral v seriáloch ako Private Eyes, či aktuálne Wild Cards. Už to však nie je ten typ slávy, ktorý by spôsobil hystériu na uliciach. Jeho Instagram dnes pôsobí skôr ako pracovný profil skúseného profesionála než ako profil hviezdy. Propaguje projekty, ukazuje zákulisie natáčania a občas pridá osobný moment. Ale jedno je jasné: filter mladosti už nefunguje.
