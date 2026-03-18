Lekári oznámili Bartalos: Deti mať NEBUDEŠ! A čoskoro porodí štvrté… Mary tvrdí, KTO jej pomohol

Adrián a Mária majú spolu troch chlapcov a čoskoro privítajú na svete štvrtého potomka. (Zdroj: Pavol Chochula)
BRATISLAVA – Splnil sa jej sen! Mary Bartalos totiž lekári pred časom oznámili zdrvujúcu správu: deti mať nebude. O chvíľu ale porodí k svojim trom chlapcom štvrté dieťa, no cesta k materstvu pre ňu nebola jednoduchá a Mary otvorene hovorí, kto jej na tejto náročnej ceste najviac pomohol.

Mary priznala, že problémy sa u nej ťahali prakticky od tínedžerských rokov. Nepravidelná menštruácia a rozhádzané hormóny ju sprevádzali počas celej puberty, ale neprikladala tomu väčšiu váhu. Intenzívne začala tieto veci riešiť až na vysokej škole. „Našla som si reprodukčné centrum, ktoré sa venuje takýmto problémom. Zistili mi, že mám polycystické vaječníky. Nemala som pravidelnú ovuláciu, pravidelnú menštruáciu, bola som hormonálne úplne rozhádzaná," prezradila vo videu Bartalos.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z úst lekárky ale zaznela oveľa horšia prognóza. „Ak by ste momentálne chceli mať deti, tak ich mať nemôžete! Keď mi to povedala, bola som vnútorne úplne zrútená. Bol to pre mňa zásah, pretože tú najväčšiu túžbu, ktorú som mala v srdci, mi chcel niekto zničiť alebo nabúra," opisuje so smútkom v hlase. Nevedela si totiž ani len predstaviť, že by sa jej najväčšia túžba - stať sa matkou - nenaplnila. Zlom nastal až potom, čo sa obrátila k viere a pridala sa do kresťanského spoločenstva Milosť.

Podľa herečkiných slov práve duchovná cesta a pravidelné štúdium Nového zákona jej dodali vnútornú silu a priniesli zmenu, ktorá zmenila celý jej život. „Hneď nasledujúci mesiac prišla menštruácia, na ďalší mesiac znova a potom znova... presne ako hodinky. Bola som strašne šťastná, pretože som z tohto problému bola úplne uzdravená. Vtedy som vedela, že Boh naozaj je,“ hovorí Mary.

Od tej chvíle ju už netrápili žiadne problémy a so svojím manželom Adriánom čakajú štvrté dieťatko – čo Mary považuje za skutočný zázrak. Mary zároveň zdôrazňuje, že jej cesta k materstvu bola ťažká, no viera a podpora správnych ľudí jej umožnili prekonať všetky prekážky. „Aj Božie slovo hovorí, že deti sú dedičstvom od Hospodina, sú odmenou. Verím, že každá môže mať túto svoju odmenu od Boha,“ dodáva herečka.

Pokuty od štátu miznú, čas beží: Dlžníci majú historickú šancu, v hre sú desiatky miliónov eur!
Tlak konsolidácie nečakane spojil odbory aj firmy: Žiadajú jasný plán, tu je ich výzva premiérovi!
Daniari udreli: Odhalili veľkú nelegálnu fabriku na cigarety, škoda presahuje 1,7 milióna eur! (foto)
Pumpy sú pod tlakom motoristov: Fico pripúšťa zásah do cien pre časť tankujúcich!

Juraj Slafkovský vs. David Pastrňák: Online prenos zo zápasu Montreal – Boston
Sen o obrate sa skončil skôr, ako začal: Real využil presilovku a ustrážil si postup
Arsenal vydrel postup proti Leverkusenu, PSG nedal Chelsea šancu a znovu jej uštedril výprask
Neuveriteľný obrat v odvete: Sporting po dominantnom výkone ukončil nórsku rozprávku
Nissan modernizoval svoje najväčšie SUV: X-Trail s novinkami pre rok 2026
TEST: Mini Cooper SE - svižný drobec do mesta a okolia
Škoda Superb s novou silnejšou verziou. Ale len ako liftback
FOTO: Nová Trieda S od Mercedesu sa zastavila na svojom turné aj na Slovensku
Kariéra na dosah ruky? Job Fair 2026 môže rozhodnúť o vašej budúcnosti
Zručnosti budúcnosti: ktoré „future job skills“ budú rozhodovať o úspechu na trhu práce?
Hviezda roka: Je spustený 2. ročník súťaže pre office manažérov a manažérky
Soundtrack k vášmu pracovnému dňu: Prečo je rádio v práci viac než len kulisa?
Makové šialenstvo bez múky, s vanilkovým krémom a džemom. Kto ochutnal, hneď pýtal môj recept.
Ovocná bublanina našich babičiek
Domáce bake rolls
Ako pripraviť mleté mäso doma: Pomer, ktorý musíte poznať
Turecký Baykar predstavil ťažký kamikaze dron K2. Dolet má viac než 2 000 kilometrov
Lekári podali špeciálny liek priamo do nádoru a imunita sa „prebudila“. Rakovina začala miznúť po celom tele
Čínsky humanoid Unitree G1 dokázal hrať tenis ako človek. Na kurte mu to miestami išlo dokonca lepšie než ľuďom
Turecko otestovalo dron, ktorý letí rýchlosťou 1100 km/h a funguje ako „loyal wingman“. Pri teste presne zasiahol cieľ navádzanou bombou
Starší manželia vymenili mesto za pokoj v prírode, ich bývanie vo Veľkej Lomnici má len 82 m2
Tieto veci môžu kaziť dobrý dojem z bývania. 7 chýb, ktoré robia interiér nudný a neatraktívny
Ani by ste si ho nevšimli alebo nevedeli, že je to vôbec dom. Zvláštna stavba však skrýva prekvapivo pekné bývanie
Hľadáme balkóny alebo terasy, ktoré potrebujú zachrániť! Pošlite fotografiu a vyhrajte premenu

Ako zachrániť prvosienky zo supermarketu? Jednoduché pravidlá na presun do záhrady
Ako si svojpomocne postaviť drevenú terasu, ktorá vydrží roky? Vyberajte z týchto materiálov
V obchode ho nekúpite! Miroslav si vyrobil originálny kufrík na skrutkovače
5 znakov, že priesady už potrebujú presadiť do väčšieho
Muži priznávajú, že na ne nedokážu zabudnúť: Ženy tohto znamenia sú v láske neprehliadnuteľné
Samoobslužné pokladne ako lákadlo pre ZLODEJOV: Reťazce reagujú na špekulantov, zapriahnu umelú inteligenciu?
Sexuálny škandál: Pár si to rozdával na cintoríne pri kostole! Pred zrakmi šokovaných ľudí
Manžel načapal ženu s milencom v karavane: Nastala dráma, strhla sa krvavá bitka! Skončilo to na súde
Levice sa zahalia do smútku: Nečakaná smrť obľúbeného farára Jána († 72)! Dojemné slová, TAKTO si ho budú pamätať

