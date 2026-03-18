Lekári oznámili Bartalos: Deti mať nebudeš! A čoskoro porodí štvrté… Mary tvrdí, kto jej pomohol

BRATISLAVA – Splnil sa jej sen! Mary Bartalos totiž lekári pred časom oznámili zdrvujúcu správu: deti mať nebude. O chvíľu ale porodí k svojim trom chlapcom štvrté dieťa, no cesta k materstvu pre ňu nebola jednoduchá a Mary otvorene hovorí, kto jej na tejto náročnej ceste najviac pomohol.
Mary priznala, že problémy sa u nej ťahali prakticky od tínedžerských rokov. Nepravidelná menštruácia a rozhádzané hormóny ju sprevádzali počas celej puberty, ale neprikladala tomu väčšiu váhu. Intenzívne začala tieto veci riešiť až na vysokej škole. „Našla som si reprodukčné centrum, ktoré sa venuje takýmto problémom. Zistili mi, že mám polycystické vaječníky. Nemala som pravidelnú ovuláciu, pravidelnú menštruáciu, bola som hormonálne úplne rozhádzaná," prezradila vo videu Bartalos.
Z úst lekárky ale zaznela oveľa horšia prognóza. „Ak by ste momentálne chceli mať deti, tak ich mať nemôžete! Keď mi to povedala, bola som vnútorne úplne zrútená. Bol to pre mňa zásah, pretože tú najväčšiu túžbu, ktorú som mala v srdci, mi chcel niekto zničiť alebo nabúra," opisuje so smútkom v hlase. Nevedela si totiž ani len predstaviť, že by sa jej najväčšia túžba - stať sa matkou - nenaplnila. Zlom nastal až potom, čo sa obrátila k viere a pridala sa do kresťanského spoločenstva Milosť.
Podľa herečkiných slov práve duchovná cesta a pravidelné štúdium Nového zákona jej dodali vnútornú silu a priniesli zmenu, ktorá zmenila celý jej život. „Hneď nasledujúci mesiac prišla menštruácia, na ďalší mesiac znova a potom znova... presne ako hodinky. Bola som strašne šťastná, pretože som z tohto problému bola úplne uzdravená. Vtedy som vedela, že Boh naozaj je,“ hovorí Mary.
Od tej chvíle ju už netrápili žiadne problémy a so svojím manželom Adriánom čakajú štvrté dieťatko – čo Mary považuje za skutočný zázrak. Mary zároveň zdôrazňuje, že jej cesta k materstvu bola ťažká, no viera a podpora správnych ľudí jej umožnili prekonať všetky prekážky. „Aj Božie slovo hovorí, že deti sú dedičstvom od Hospodina, sú odmenou. Verím, že každá môže mať túto svoju odmenu od Boha,“ dodáva herečka.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%