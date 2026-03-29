Úsmevy na parkete, no keď sa vypnú kamery...: Čo sa deje na tréningoch Polnišovej a Šíra

BRATISLAVA - Petra Polnišová a Vilda Šír tvoria v šou Let's Dance dvojicu, ktorá mala byť zárukou zábavy, no realita na tréningoch je oveľa drsnejšia. Obľúbená herečka otvorene priznala, že v momente, keď sa zavrú dvere, sranda končí a nastupuje tvrdý dril...
Petra Polnišová a Vilda Šír sú na parkete zohratí, no ich príprava je kombináciou radosti a tvrdej disciplíny. „Áno, sme usmievaví a priali by sme všetkým, aby si to užívali. Robíme to pre radosť, keby som to chcel robiť pre smútok, tak robím niečo iné než tanec,“ prezradil pre Topky.sk Vilda. Napriek uvoľnenej atmosfére však na tréningoch nechýba ani dril. „Je to sranda, ale ja som typ človeka, ktorý keď niečo chce robiť, tak poriadne. Vtedy sa nevyškierame a normálne tvrdo makáme, lebo nemáme toľko času,“ vysvetlila otvorene Petra.
Zaujímavosťou je, že Vilda v minulosti tancoval so Zuzanou Šebovou, ktorá je Petrinou dlhoročnou priateľkou a ich spoločné kroky prišla Zuzka dokonca skontrolovať. „Bola ako jediná z toho okolitého sveta mimo našu Let´s Dance skupinku a som veľmi rád. Peťka so Zuzkou sú kamarátky celý život, ja som do toho tak ľahko vplával a ona nás veľmi podporuje a ja si to veľmi vážim,“ nešetril superlatívmi charizmatický tanečník. Čo ďalšie prezradil Vilda Šír o talente svojej partnerky a ako vyzerá ich príprava, keď sa vypnú kamery? Dozviete sa vo videu...
